La détermination de Hyundai récompensée face à la pression

La marque coréenne a mis fin à sa pénurie de victoires en WRC avec style ce week-end, Thierry Neuville devançant sur ses terres Craig Breen pour signer un doublé sur le Rallye d'Ypres-Belgique. Après avoir laissé échapper des victoires lors des quatre rallyes précédents, Hyundai Motorsport attendait un tel résultat depuis février dernier et son succès sur l'Arctic Rally Finland.

L'équipe d'Adamo a prouvé qu'elle avait régulièrement le package le plus rapide cette saison, mais la fiabilité et la malchance l'ont durement touchée. Des problèmes de suspension arrière ont coûté cher à Tänak alors qu'il menait au Portugal et en Sardaigne, et une défaillance similaire a privé Neuville d'un succès sur le Safari Rally à quelques kilomètres de l'arrivée. Le Champion du monde 2019 a ensuite été victime de plusieurs crevaisons au Rallye d'Estonie le mois dernier, une épreuve où il était le grandissime favori compte tenu de sa connaissance du terrain.

Adamo a pris l'entière responsabilité de l'incapacité à convertir les opportunités manquées, mais cette mauvaise série a mis toute l'équipe sous pression. S'exprimant après le premier doublé de Hyundai depuis le Rallye de Sardaigne 2020, l'Italien a déclaré que ce résultat était extrêmement important pour toutes ses troupes.

"Je pense que [la persévérance] est le seul moyen que je connaisse pour gagner", a-t-il rappelé. "Je dois dire que cela a été un peu difficile le mois dernier et je suis très heureux de la façon dont mes pilotes ont réagi et sont restés soudés en équipe. Je sais à quel point les gens de l'entreprise ont été sous pression parce que le mois a été difficile. C'est important pour tous. C'est important pour l'équipe et aussi pour les gens à la maison, qui font aussi partie de l'équipe, parce que les derniers rallyes ont été un peu compliqués pour nous. Quand de telles choses se produisent, le pire qui puisse arriver est que les gens aient peur et soient sous pression, et je le ressentais vraiment. J'essayais d'être le refuge de mon équipe, de protéger tout le monde et de mettre les responsabilités sur mes épaules, tout en les laissant travailler dur comme ils le faisaient auparavant. Ce n'est pas l'un des moments les plus faciles de ma vie, permettez-moi de le dire."

Le doublé à Ypres a permis à Hyundai de grappiller 18 points sur son rival Toyota, et d'ainsi revenir à 41 longueurs avant les quatre dernières manches encore au programme cette année. De son côté, Neuville s'est relancé dans la course au titre mondial en revenant à égalité avec Evans, à 38 points d'Ogier leader du championnat.