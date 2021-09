ES9 & 10 - Rovanperä en démonstration, Tänak sous la menace d'Ogier

La matinée s'est terminée dans les spéciales de Bauxites (ES9) et Elefthehorori (ES10), tracées dans les montagnes au sud de Lamia. Par des températures plus élevées qu'au réveil, les routes se sont asséchées en proposant néanmoins encore plusieurs portions boueuses (ES10). Les pilotes du WRC ont toutefois opté pour quatre pneus Hard, la seule différence résidant dans le nombre de Soft en secours (un pour Ogier et Rovanperä contre deux pour Tänak).

Auteur d'une véritable démonstration depuis le début de la journée, Kalle Rovanperä a poursuivi son cavalier seul en Grèce. Parti sous la menace d'Ott Tänak et Sébastien Ogier, le Finlandais a survolé les débats dans les quatre spéciales programmées ce samedi matin, non sans se faire tout de même une belle frayeur dans l'ES9. Avec quatre meilleurs temps consécutifs, il a creusé l'écart face à ses deux rivaux pour rejoindre l'assistance de Lamia avec 39"7 de marge. Bien que focalisé sur sa course en pensant à sa "bonne position pour le championnat", Sébastien Ogier a trouvé les ressources pour revenir dans les échappements d'Ott Tänak, étonnement passé à côté de son sujet dans l'ES10.

Les grands perdants de la deuxième journée, Elfyn Evans et Thierry Neuville, ont quant à eux entamé leur retour vers le top 10. 16e au départ ce matin, le Gallois s'est employé pour remonter déjà plusieurs positions en prenant l'avantage sur les concurrents engagés en RC2. De son côté, le Belge a eu plus de mal (14e), à l'image de son excursion dans les arbres de l'ES10, heureusement sans conséquence.

La troisième journée se poursuit le second passage dans la spéciale de Pavliani programmé à partir de 15h26 (en France). Le Rallye de l'Acropole est à suivre dans son intégralité sur Motorsport.com.

Scratchs de la matinée

ES7 : K. Rovanperä

ES8 : K. Rovanperä

ES9 : K. Rovanperä

ES10 : K. Rovanperä

Rallye de l'Acropole - Classement après l'ES10