ES2 à 4 - Neuville sort les griffes ; Evans, Sordo et Ogier croqués

Les 53 équipages en course ont mis le cap ce vendredi matin au sud-ouest de Naivasha. Après une courte première journée disputée intégralement au cœur de la capitale Nairobi, les véritables hostilités ont débuté cette fois aux portes du parc national Hells Gate, à quelques kilomètres au sud du lac Naivasha.

Avec ses 13,34 km, Chui Lodge (ES2) a ouvert les débats avec ses pistes étroites dessinées dans une végétation ultra dense. Sur ce profil atypique où il a eu du mal à "trouver les bonnes trajectoires", Thierry Neuville n'a cependant pas tardé à prendre ses marques en arrachant le premier scratch de la journée, lui permettant ainsi de passer en tête du classement général.

Si le premier secteur chronométré s'est montré clément avec les pilotes du WRC, le suivant, Kedong et ses 32,68 km, a été fidèle aux attentes en piégeant plusieurs prétendants à la victoire. Premier sur la route ce vendredi, Sébastien Ogier s'est d'abord fait surprendre à une intersection avant de rallier l'arrivée avec une suspension (arrière gauche) mal en point. Quelques minutes après son coéquipier, Elfyn Evans n'a quant à lui pas réussi à terminer cette spéciale. À quelques hectomètres de l'arrivée, le Gallois a été sanctionné par un rocher caché dans un buisson, le choc cassant directement la direction de la Yaris WRC.

Dans la foulée, Dani Sordo a rapidement rejoint son rival sur la liste des abandons en perdant soudainement l'arrière de sa i20 Coupe WRC sur une compression avant de finir sa course dans le bush kenyan. Au volant d'une WRC "en crabe" suite à un contact appuyé avec un talus (ES2), Oliver Solberg a finalement réussi à prendre le départ de son côté avec 32 minutes de retard, après une grosse session de mécanique sur la liaison.

Loin de tous ces problèmes, Neuville s'est posé beaucoup de moins de questions malgré un tout-droit au même endroit qu'Ogier. Sur un rythme toujours aussi soutenu, le pilote Hyundai Motorsport a confirmé en remportant sa seconde spéciale de la matinée.

Dans le dernier secteur chronométré de la matinée, Oserian et ses 18,87 km, la tension est retombée d'un cran. Sauf pour Ogier ! Avec un amortisseur cassé depuis l'ES2 et une fuite d'huile, le Français n'a eu d'autre choix que de rouler au ralenti pour éviter l'abandon. En mauvaise posture, il a finalement pu s'extirper de cette première boucle avec plus de deux minutes de retard sur Neuville et une lointaine septième position provisoire.

Toujours à l'aise, le pilote Hyundai a cette fois laissé échapper le meilleur temps à Kalle Rovanperä sans pour autant perdre la tête du classement. Gêné par de la poussière dans l'habitacle de sa Yaris WRC, le Finlandais a finalement été le seul à pouvoir suivre le tempo imposé par le leader en ne lui concédant que 5"1 sur l'ensemble de la matinée.

Concédant que le rythme de son coéquipier n'était que "le cadet de ses soucis", Ott Tänak a toutefois évité les pièges pour compléter le podium provisoire. Excellent quatrième alors qu'il avait évoqué en conférence de presse "un rallye de survie", Takamoto Katsuta s'est intercalé devant les pilotes M-Sport déjà repoussés plus d'une minute. Pour son premier rallye sur terre depuis le Chili 2019, Lorenzo Bertelli n'a pas été en réussite non plus. Bon dernier des pilotes WRC, l'Italien a dû renoncer à la suite d'une surchauffe moteur sur sa Ford Fiesta WRC.

La deuxième journée se poursuit avec le second passage dans la spéciale de Chui Lodge à partir de 12h46 (en France). Le Safari Rally Kenya sera à suivre dans son intégralité sur Motorsport.com.

Scratchs de la matinée

ES2 : T. Neuville

ES3 : T. Neuville

ES4 : K. Rovanperä

Safari Rally Kenya - Classement après l'ES4