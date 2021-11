ES3 & 4 - Ogier creuse l'écart face à Evans

La matinée s'est poursuivie sur un rythme accru dans les Alpes bergamasques. Déjà à l'aise lors du premier passage dans la spéciale de Gerosa et ses 10,96 km, où il avait signé le meilleur temps en ouverture, Sébastien Ogier a récidivé en engrangeant son second scratch de la journée. Dans le tronçon suivant où il avait été battu de 0"1 par Evans, le septuple Champion du monde a trouvé les ressources pour inverser la tendance et creuser à nouveau l'écart, au prix d'une grosse attaque symbolisée parfaitement par un deux roues inattendu dans une épingle.

Devancé à trois reprises ce matin par son coéquipier, Elfyn Evans est resté au contact même s'il a admis qu'il n'était "pas tout à fait là où il voulait être" avec 6"5 de retard. L'addition a été encore plus lourde pour Thierry Neuville. À plus de 27" de la Toyota Yaris WRC de tête, le Belge a "tout donné" pour réduire l'écart face au duo de tête, sans succès. Malgré de bonnes sensations, le pilote Hyundai Motorsport n'a pas encore trouvé les solutions pour recoller aux avant-postes.

Après le passage dans l'ES4 de Takamoto Katsuta et Kalle Rovanperä accusant tous deux plus d'une minute de retard, la spéciale a été neutralisée par un drapeau rouge à la suite d'une intervention médicale auprès d'un spectateur. Dans l'attente des temps forfaitaires, le classement reste donc provisoire.

À l'image de la boucle matinale interrompue, Adrien Fourmaux a connu une fin de première étape prématurée. Seul pilote parmi les WRC à avoir opté pour des pneus tendres, le pilote M-Sport a posé sa Ford Fiesta WRC sur un rail après avoir fait un tonneau (ES3). Le manque de stabilité dont il s'était plaint jusque là semblait donc avéré...

La première journée se poursuit à partir de 13h45 avec le premier passage dans la spéciale de Cinturato et ses 14,49 km. Le Rallye de Monza est à suivre dans son intégralité sur Motorsport.com.

Scratchs de la matinée

ES1 : S. Ogier

ES2 : E. Evans

ES3 : S. Ogier

ES4 : S. Ogier

WRC Rallye de Monza - Classement après l'ES4

*Classement provisoire dans l'attente des temps forfaitaires suite au drapeau rouge de l'ES4.