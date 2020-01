Ogier prend les commandes, le trio de tête en 6 secondes

La première spéciale de l'après-midi, répétition de celle qui a ouvert la journée entre Curbans et Venterol, a été remportée par Sébastien Ogier qui s'est satisfait de conditions légèrement plus humides qu'en matinée : "Ça glisse beaucoup plus que ce matin, la route est beaucoup plus grasse", a-t-il lancé juste après son passage. Le Français reprenait du temps à ses deux adversaires directs, à commencer par son équipier et leader Elfyn Evans, qui avait remporté les trois temps scratchs de la matinée mais qui a perdu 6,4 secondes et s'est fait une frayeur, ralliant l'arrivée de la spéciale avec une jante assez abîmée à l'avant droit. Thierry Neuville comptait pour sa part 5,3 secondes de débours, entraînant un resserrement global sur le podium provisoire, le Gallois conservant la tête d'un trio se tenant alors en 7,8 secondes.

L'écart entre les deux pilotes Toyota s'est encore réduit après l'ES7, entre Saint-Clément et Freissinières. C'est Ogier qui est à nouveau sorti vainqueur de cette spéciale, pour six dixièmes de seconde face à Evans, l'écart entre les équipiers au général tombant à 2,7 secondes. "Je n'ai pas le bon choix de pneus, un peu trop de super softs, alors je fais de mon mieux pour piloter proprement", expliquait toutefois Ogier. "La voiture bouge beaucoup et il faut donc faire attention." Neuville a lâché un peu de lest en terminant troisième à 2,3 secondes du sextuple Champion du monde, ce qui le repoussait à dix secondes du Gallois au général provisoire.

Ogier prend la tête

Mais le pilote Hyundai s'est offert le dernier temps scratch de cette seconde journée, en devançant Ogier d'une seconde et Evans de 4,9. En perdant encore du temps dans cette spéciale, le Gallois a également perdu la tête du rallye : "Pas une mauvaise journée globalement, plus boueuse que prévu", a-t-il relativisé après l'ES8. "Nous aurions probablement pu faire les choses un petit peu différemment mais c'est OK."

C'est Ogier qui a profité de la baisse de régime de son équipier en s'emparant pour 1,2 seconde des commandes de l'épreuve : "La fin de journée a été difficile, nos pneus étaient un peu usés. On est contents d'être là, ce n'est pas un mauvais chrono." Grâce à sa victoire dans la dernière spéciale du jour, Neuville s'est rapproché à 6,4 secondes de la tête. Toujours quatrième, Sébastien Loeb accuse désormais un retard d'une minute sur le Belge mais compte 50 secondes d'avance sur Esapekka Lappi et 1'12 sur Kalle Rovanperä.

Scratchs de l'après-midi

ES6 : Sébastien Ogier (Toyota)

ES7 : Sébastien Ogier (Toyota)

ES8 : Thierry Neuville (Hyundai)

Rallye Monte-Carlo - Classement après l'ES8