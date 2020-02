Latvala abandonne définitivement le Rallye de Suède

Latvala, quadruple vainqueur de l'épreuve, prenait à l'occasion de la seconde manche de la saison 2020 du Championnat du monde des Rallyes son premier départ de l'année, lui qui a perdu le statut de pilote titulaire Toyota en fin de saison passée. C'est cependant avec une Yaris WRC engagée à titre privé qu'il retrouvait les pistes. Mais celle-ci ne lui a pas facilité la tâche puisqu'il a été victime d'un problème électrique vendredi matin. S'engageant avec un budget limité, le Finlandais a décidé de ne pas procéder à des réparations, pourtant possibles, lui qui n'avait de toute façon plus grand-chose à jouer.

"Nous pouvions changer les pièces et continuer mais j'ai décidé d'abandonner", a expliqué Latvala. "La seule opportunité [désormais était] de prendre les départs et de faire des temps, mais ça ne m'aurait servi à rien. Il me faut un résultat pour que ça serve. Il n'y a aucun intérêt à rouler si je peux sauver le budget pour un autre rallye."

Neuvième pilote le plus rapide de la première spéciale du vendredi, il a rapidement rencontré des problèmes dans la deuxième. "Tout d'un coup, le moteur s'est arrêté, c'est revenu mais reparti à nouveau. Et puis dans un long virage à droite, à fond, le moteur s'est arrêté et je suis parti en tête-à-queue car j'ai perdu le contrôle."

"J'ai essayé de rebooter après la spéciale, j'ai fait tout ce que l'ingénieur m'a dit, mais après 500 mètres [dans la spéciale suivante], ça a calé et redémarré, calé et redémarré. Il n'y avait rien d'autre à faire. Maintenant [les mécaniciens] vont avoir plus de temps pour enquêter."