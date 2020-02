Evans maintient le rythme et creuse l'écart

La journée a démarré sur les chapeaux de roues pour le leader du rallye, Elfyn Evans (Toyota), qui s'est adjugé sans coup férir les trois premières spéciales du jour.

Les deux premières ont été remportées à chaque fois avec plus de trois secondes d'avance sur son poursuivant, qui n'était autre que le second du Rallye de Suède au terme de la première journée, Ott Tänak (Hyundai), portant son avance à une quinzaine de secondes avant l'ES7. Le top 4 était d'ailleurs le même pour ces deux spéciales, avec Sébastien Ogier (Toyota) troisième et Thierry Neuville (Hyundai) quatrième, les deux leaders du championnat terminant l'ES6 avec un retard provisoire au général de 25,2 et 33,7 secondes respectivement.

Lire aussi : Latvala abandonne définitivement le Rallye de Suède

Dans l'ES7, le quatuor a été modifié, mais pas le vainqueur. Malgré une légère frayeur en fin de parcours, Evans a donc signé le triplé pour s'emparer de son cinquième temps scratch au total depuis ce vendredi, faisant grimper son avance au classement à 16,9 secondes sur Tänak, qui a terminé troisième de cette dernière spéciale de la matinée. La deuxième place est revenue à Kalle Rovanperä, équipier d'Evans chez Toyota, qui s'est offert le luxe de chiper à nouveau la troisième position du général à Ogier, qui a franchi la ligne de chronométrage à 4,1 secondes du Gallois, en cinquième place.

Neuville a encore concédé du temps et pointe désormais à 40 secondes d'Evans au général. Le Belge ne compte que huit secondes d'avance sur Craig Breen (Hyundai), septième. Esapekka Lappi (M-Sport), sixième, cinquième et quatrième des trois spéciales disputées ce samedi matin, occupe actuellement la cinquième place du général, à moins de six secondes d'Ogier.

Il est à noter que, dans une épreuve déjà tronquée par les conditions climatiques et le manque de neige, la journée de dimanche a été amputée de l'ES17, ne laissant donc que l'ES18 pour conclure un rallye décidément bien réduit. Ainsi, il ne reste plus que deux spéciales avant de connaître le nom du vainqueur, dont celle de l'après-midi, de 2,8 km.

Scratch de la matinée

ES5 : Elfyn Evans (Toyota)

ES6 : Elfyn Evans (Toyota)

ES7 : Elfyn Evans (Toyota)

Rallye de Suède - Classement après l'ES7 (samedi matin)