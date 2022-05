ES2 à ES4 - Loeb prend la tête devant Evans à la mi-journée !

Charger le lecteur audio

Après le shakedown hier ainsi que la Super Spéciale dans les rues de Coïmbre pour le show, les 12 équipages engagés en WRC sur ce Rallye du Portugal sont entrés dans le dur ce matin avec trois nouvelles spéciales particulièrement exigeantes.

Il faut dire que ce premier rallye terre tient jusqu'ici toutes ses promesses avec une profusion de poussière qui réduit la visibilité des pilotes, et transforme ainsi les parcours chronométrés en véritables chemins semés d'embûches !

Loeb imperturbable malgré la mauvaise visibilité

Les pilotes M-Sport ont été particulièrement victimes de ces conditions, notamment Sébastien Loeb, Craig Breen et Gus Greensmith, qui ont tous les trois vu cette poussière s'engouffrer dans leurs habitacles respectifs. Dommage pour le dernier cité, qui avait pourtant pris un bon départ sur la première spéciale du jour, Lousã 1, mais qui a été contraint de ralentir pour jouer la sécurité.

Rappelons que les équipages n'ont guère le droit à l'erreur en ce vendredi alors qu'ils doivent couvrir huit spéciales représentant près de 122 km, le tout sans assistance. Une véritable gageure, surtout pour celui qui ouvre la route aujourd'hui, à savoir le leader du championnat Kalle Rovanperä. Le Finlandais a fait le dos rond compte tenu des circonstances et pointe à la cinquième place après les quatre premières spéciales.

Mais l'homme de ce début de rallye est indubitablement Sébastien Loeb : l'Alsacien a pris un départ prudent lors des deux premières ES avant de passer la surmultipliée sur l'ES4, Arganil 1. Le pilote M-Sport n'a eu aucun rival sur celle-ci, devançant son plus proche poursuivant, qui n'est autre que Sébastien Ogier, de 8"6, et Elfyn Evans de 10"6.

Deux scratchs pour Evans

Ce dernier, qui avait décroché les deux premiers scratchs de la journée pour se porter en tête de l'épreuve, doit donc céder le leadership au nonuple Champion du monde français pour une demi-seconde, et nul doute qu'il tentera de reprendre l'ascendant par tous les moyens lors de la seconde boucle cet après-midi.

La troisième place est quant à elle occupée par Thierry Neuville, auteur du meilleur temps sur la première spéciale hier soir. Le Belge devance Ott Tänak qui a perdu du temps sur le dernier parcours chronométré alors qu'il évoluait à la deuxième place du général jusque-là.

Rovanperä cinquième, on retrouve ensuite Ogier au sixième rang, à seulement 6"7 de Loeb. Craig Breen est pour sa part septième devant Takamoto Katsuta, Dani Sordo et Gus Greensmith, qui a été de loin le pilote M-Sport le plus impacté par les problèmes de visibilité et perdu ainsi de nombreuses secondes. À titre d'exemple, l'Anglais a rendu plus de 16 secondes sur l'ES4, un gouffre. Les Français Pierre-Louis Loubet et Adrien Fourmaux ont quant à eux fini respectivement aux 11e et 12e positions.

Outre les problèmes de visibilité, on peut noter également que beaucoup d'engagés se sont plaints d'une usure prématurée de leurs pneus, à l'instar de Rovanperä : "Je ne m'attendais pas à une telle dégradation des pneus sur ce premier passage, mais c'est une bonne chose que nous nous en soyons sortis avec seulement quatre gommes. Nous devrions être en bonne posture pour le reste du rallye. Je pense que nous avons fait du bon boulot en tant que première voiture à prendre la route."

