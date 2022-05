ES1 - Neuville fait le show sur la Super Spéciale !

Charger le lecteur audio

Après les ultimes reconnaissances lors du shakedown ce matin, le Rallye du Portugal est enfin entré dans le vif du sujet ce soir avec la tenue de la toute première spéciale de cette quatrième manche de la saison WRC 2022.

Les 12 engagés en WRC ont ainsi parcouru les 2,82 km du parcours tracé dans la ville de Coïmbre, ancienne capitale et première cité universitaire du Portugal, située au centre du pays au bord du fleuve Mondego.

Devant une foule venue en masse assister à l'événement, les concurrents ont donc pris la route (ce seront du reste les seuls kilomètres sur asphalte qu'ils auront à couvrir ce week-end, le Portugal étant le premier rallye terre du calendrier) avec au programme un mélange de lignes droites et ronds-points pour un parcours au final court mais très intense.

Tellement intense que Dani Sordo, qui remplace pour la première fois de la saison Oliver Solberg au volant de la troisième Hyundai engagée en catégorie WRC, a perdu de précieuses secondes en se trompant de chemin !

Aucun autre incident n'a cependant été à déplorer sur cette Super Spéciale dotée de solides arguments esthétiques mais proposant peu d'intérêt sur le plan de la compétition. Dans ces circonstances, il a surtout été question de procéder à un ultime tour de chauffe avant que les choses sérieuses ne commencent demain, voire de se rassurer quelque peu.

En l'espèce, Thierry Neuville peut aborder la journée de demain en pleine confiance puisque le Belge a été le plus rapide sur ce premier tracé, avec un chrono de 2'37.9. Le pilote Hyundai, qui reste sur deux podiums consécutifs en Suède ainsi qu'en Croatie, compte bien décrocher la première victoire du constructeur sud-coréen cette saison.

Ogier, tricolore le plus rapide

Celui-ci a devancé de six dixièmes son coéquipier et Champion du monde 2019, Ott Tänak, alors que Craig Breen complète le top 3 à 1"4. Gus Greensmith quatrième, on retrouve ensuite Sébastien Ogier, pilote français le mieux placé à l'issue de cette ES1.

Le Gapençais a bouclé ce premier parcours devant le leader du championnat et vainqueur des deux derniers rallyes disputés, Kalle Rovanperä, pour qui cette manche courue au Portugal va faire office de véritable révélateur de ses capacités de titre cette saison, alors que le Finlandais aura la lourde tâche d'ouvrir la route et de "balayer" demain, sur cette première épreuve disputée sur terre cette année.

Takamoto Katsuta a pour sa part bouclé cette première spéciale à la septième place, devant le vainqueur du Rallye Monte-Carlo Sébastien Loeb. Elfyn Evans, qui avait remporté la dernière édition du Rallye du Portugal l'an dernier et a signé le meilleur temps lors du shakedown ce matin, a quant à lui fini au neuvième rang, devant Adrien Fourmaux, qui va tenter d'enfin lancer sa saison après trois premières manches cauchemardesques. Son compatriote Pierre-Louis Loubet a de son côté terminé à la 11e place.

Les pilotes ont à présent rendez-vous demain matin à partir de 09h08, heure française, pour la première spéciale du vendredi, Lousã 1, longue de 12,03 km.

Rallye du Portugal - Classement à l'issue de l'ES1