Ogier attaque, Tänak sort du top 10

Longue de 57,10 km, la troisième journée du Rallye Monte-Carlo 2021 s'est recentrée autour du lac de Serre-Ponçon. Les 73 concurrents encore en course ont pris la direction du sud de Gap pour le premier des deux passages dans La Bréole - Selonnet. Disputée de nuit sous des températures négatives, cette première spéciale du samedi a permis de se remettre directement dans le rythme avant le seul passage dans Saint-Clément - Freissinières. Une spéciale qui a marqué les esprits en 2020 avec l'effroyable sortie de route d'Ott Tänak.

Si cette 89e édition du Rallye Monte-Carlo est mouvementée dans les spéciales depuis le départ, la nuit dernière n'a pas été de tout repos. En effet, des vents violents ont frappé Gap ce vendredi soir et de nombreuses structures du parc d'assistance ont été détruites en quelques secondes. Malgré ces dégâts matériels importants heureusement sans gravité, la troisième étape de la classique monégasque a pu prendre son départ comme prévu !

Après cette nuit agitée, la matinée n'a pas été en reste. La pluie et la boue ont laissé leur place au verglas. Dans ces conditions parfaites pour un réveil aux aurores, Sébastien Ogier a imposé sa loi dans les 18,31 km de l'ES9. Toujours impressionnant quand les conditions se gâtent, le Gapençais a relégué la concurrence à plus de neuf dixièmes au kilomètre, un gouffre ! Ne faisant au passage qu'une bouchée de son coéquipier Elfyn Evans, il a déjà repris la tête du classement général pour 10"4, deux spéciales seulement après sa crevaison ! Nettement moins à l'aise que le septuple Champion du monde, Ott Tänak a chuté du podium. Avec plus d'une minute de retard, la Hyundai I20 Coupe WRC numéro 8 a franchi la ligne d'arrivée sur trois roues (crevaison à l'avant-gauche).

Dans l'ES10, l'Estonien a reçu le coup de grâce en crevant à nouveau deux fois. Néanmoins, il a réussi à s'extirper de ce traquenard en lâchant cette fois huit minutes et en sombrant hors du top 10. Aux avant-postes, les Yaris WRC d'Ogier et Evans ont été nettement moins à l'aise avec un manque de grip, la spéciale évoluant au fil des passages. Discret depuis jeudi, Thierry Neuville a enfin retrouvé le rythme de son côté. Grâce à son premier meilleur temps du weekend, le Belge a recollé à 1"4 de la dernière marche du podium occupée par Kalle Rovanperä.

La journée se terminera avec le second passage de La Bréole - Selonnet programmé à 12h18. Les équipages prendront ensuite la direction de Monaco pour une liaison de plus de 200 km.

Scratchs de la matinée

ES9 : S.Ogier

ES10 : T.Neuville

Rallye Monte Carlo - Classement après l'ES10

