Ogier prend les commandes au Mexique, Tänak perd des plumes

Sébastien Ogier (Toyota) a pris les commandes du Rallye du Mexique au terme de la première boucle de vendredi matin. Le Français a remporté la quatrième spéciale de la matinée, marquée notamment par le premier passage dans El Chocolate. Celle-ci a été dominée par Ott Tänak (Hyundai).

Leader la veille, Thierry Neuville (Hyundai) a été le plus rapide dans l'ES6, après le scratch de son coéquipier Dani Sordo dans l'ES5. Les quatre passages ont ainsi été empochés par quatre pilotes différents.

Du côté du classement général, Ogier a fait la meilleure opération pour finalement pointer en tête avec 9"7 d'avance sur un Teemu Suninen (M-Sport) très régulier. Neuville est troisième de l'épreuve, alors que Tänak a été repoussé à la septième place, à près d'une quarantaine de secondes du leader. Dominateur dans l'ES3 avec 10"3 d'avance sur Ogier, le Champion du monde en titre a perdu des plumes dans l'ES4, où il a concédé 45 secondes au pilote Toyota en raison de "dégâts à l'arrière" de sa i20 Coupe WRC.

Six spéciales seront disputées à partir de 22h45 et au cours de la nuit prochaine, dont un second passage sur les 31,45 km d'El Chocolate. Motorsport.com fera un point complet sur cette deuxième journée samedi matin.

Les scratchs du vendredi matin

ES3 : O. Tänak (Hyundai)

ES4 : S. Ogier (Toyota)

ES5 : D. Sordo (Hyundai)

ES6 : T. Neuville (Hyundai)

Rallye du Mexique - Classement après l'ES6