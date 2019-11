Ogier perd très gros en Catalogne et voit le titre s'éloigner

Dani Sordo est en tête du Rallye de Catalogne au terme de la première boucle de la journée, emmenant un doublé Hyundai puisqu'il devance Thierry Neuville d'une petite seconde. Les deux hommes devancent le leader du championnat, Ott Tänak, qui pointe à 7"5 après les trois premières spéciales.

Mais l'événement de ce début de rallye est ailleurs, et concerne Sébastien Ogier, dont les espoirs de rester en course pour le titre ont pris un sérieux coup dans l'aile. Vainqueur de la première spéciale, le Français a été trahi par sa C3 WRC dans le deuxième passage chronométré, lorsqu'un problème hydraulique est survenu, affectant le passage des rapports ainsi que la direction assistée.

Lire aussi : Le programme et les horaires du Rallye de Catalogne

Dans ces conditions extrêmement difficiles, le Champion du monde en titre a tout fait pour limiter la casse mais a concédé énormément de temps. Une tentative de réparation entre l'ES2 et l'ES3 n'a rien changé, et ce midi il se retrouve rejeté au delà du top 20 au classement général, à 3'36 du leader.

"Pour le moment, nous sommes quasiment sûr que c'est un problème hydraulique mais nous ne savons pas clairement d'où ça vient", a précisé Pierre Budar, directeur de Citroën. "Seb et Julien ont fait des réparations pour retrouver l'hydraulique de la direction assistée. [...] C'est évidemment une déception car ils vont perdre beaucoup de temps, et ça rend les choses compliquées pour le championnat."

Dans un tel contexte, avant la deuxième boucle à disputer sur terre cet après-midi puis un parcours typé asphalte pour samedi et dimanche, Tänak apparaît déjà en ballottage favorable, puisqu'il lui faut devancer Ogier de deux points et ne pas concéder plus de 11 unités à Neuville pour être sacré dès le week-end. Encore faut-il cependant que l'Estonien soit à l'arrivée, alors que l'épreuve ne fait que commencer.

Derrière Elfyn Evans et Kris Meeke, Sébastien Loeb pointe pour le moment au sixième rang du classement général, alors qu'il fait son retour au volant de la Hyundai ce week-end, sur un rallye qu'il avait remporté l'an passé. Le nonuple Champion du monde est à 11"9 de Sordo, après avoir opté pour un choix de pneus opposé à celui de la majorité de ses concurrents, et avoir remporté l'ES3.

Scratchs de la matinée

ES1 : Sébastien Ogier (Citroën)

ES2 : Thierry Neuville (Hyundai)

ES3 : Sébastien Loeb (Hyundai)

Rallye de Catalogne - Classement après l'ES3