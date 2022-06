ES1 - Ogier prend les devants, Rovanperä frôle la correctionnelle !

Charger le lecteur audio

Il ne pouvait pas rêver de meilleures retrouvailles avec le WRC ! Deux semaines après avoir participé à ses premières 24 Heures du Mans, Sébastien Ogier a fait un retour tonitruant dans la discipline en réalisant le meilleur chrono sur la Super Spéciale de Kasarani.

Disputée dans la foulée de la traditionnelle cérémonie de départ du Safari Rally à Nairobi, cette première ES longue de 4,84 km et disputée sous forme de duels, a offert un aperçu de ce à quoi vont être confrontés les équipages lors des prochains jours, sur une épreuve qu'on attend très difficile et sélective.

Les pilotes se sont donc élancés tour à tour en duo sur deux parcours parallèles, un format visant à renforcer le spectacle et établir un premier classement à l'issue de cette entrée en matière séduisante.

Le premier mano à mano en WRC a donc mis aux prises deux concurrents roulant sur une Puma Rally 1, l'un pour le compte de l'équipe d'usine, Adrien Fourmaux, et l'autre œuvrant pour son propre compte, Jourdan Serdiridis.

Et c'est le Français qui a pris le dessus sur le Grec, emmagasinant d'emblée une bonne dose de confiance sur une épreuve où il avait signé son meilleur résultat dans la discipline l'an dernier (une cinquième place).

Les deux hommes ont cependant été rapidement devancés par Gus Greensmith puis Oliver Solberg, ce dernier qui reprend du service ce week-end après avoir laissé le volant de la troisième Hyundai à Dani Sordo lors des deux dernières manches.

Rovanperä a eu une grosse frayeur dès le premier tournant sur la Super Spéciale de Kasarani

Ogier remporte le duel des Sébastien

Un autre duel a opposé peu après les deux multiples Champions du monde français, Sébastien Loeb et Sébastien Ogier. Ce dernier a donc parfaitement tiré son épingle du jeu, devançant son compatriote de 1"8 pour prendre les rênes du rallye à l'issue de cette première spéciale.

Ogier devance ainsi au classement provisoire Thierry Neuville pour six dixièmes de seconde, ce dernier qui a battu Kalle Rovanperä lors de son duel avec le Finlandais. Le leader du championnat, seulement 11e au général, a payé le prix d'une trop grosse prise de risque dès le premier virage négocié, et où il a bien failli rester tanqué.

Plus de peur que de mal pour le pilote Toyota, qui a tout de même dû déplorer une crevaison : "J'ai été un peu à la limite au freinage !" a-t-il lancé au site officiel du WRC. "Il ne s'est rien passé de spécial, mais nous avons une crevaison. C'est vraiment dommage, mais c'est un long rallye et espérons que nous n'avons pas trop perdu [de temps] ici. À présent on va essayer de se concentrer sur le week-end."

La troisième place revient quant à elle à Ott Tänak, le vainqueur du Rallye de Sardaigne qui a battu de son côté Takamoto Katsuta, sixième de la Super Spéciale. On retrouve ensuite Elfyn Evans en quatrième position, devant Sébastien Loeb qui complète le top 5.

Après cette petite mise en bouche, les concurrents vont entrer demain dans le vif du sujet avec six spéciales à couvrir, dont la première, Loldia 1, débutera dès 07h00 du matin heure française.

