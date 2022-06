ES14 à 16 - Rovanperä tient la corde malgré une spéciale annulée

Charger le lecteur audio

Alors que l'arrivée du Safari Rally commence à se préciser, Kalle Rovanperä évolue encore et toujours au-dessus de la mêlée. Le Finlandais a en effet encore augmenté sa marge sur son plus proche poursuivant, avec 56"6 d'avance désormais sur Elfyn Evans.

Le leader du championnat semble véritablement intouchable ce week-end sur les pistes kenyanes, et a offert un nouveau récital sur l'ES15, gagnant sept nouvelles secondes sur son coéquipier chez Toyota. Le Finlandais a par la suite limité les dégâts sur l'ES16, laissant Ott Tänak signer son premier scratch de l'épreuve devant Thierry Neuville et Sébastien Ogier.

Peu de temps auparavant, la première spéciale du jour avait quant à elle dû être annulée suite à l'arrêt au milieu de la route d'Oliver Solberg, dont la Hyundai n'avait supporté l'ingestion d'une quantité trop importante de fech-fech après seulement deux kilomètres.

Des temps forfaitaires ont alors été attribués aux différents concurrents, avec aucun impact notable au classement si ce n'est la rétrogradation de Solberg en septième position derrière Craig Breen.

Le fech-fech a causé bien des tourments aux équipages ce matin

Mauvaise visibilité du fait du fech-fech

Le fech-fech a représenté la principale menace sur les trois premières spéciales de la matinée, non seulement en raison de ses intrusions dans les moindres ouvertures des voitures, mais aussi à cause de la diminution de la visibilité.

On a ainsi vu une scène peu banale sur l'ES14 lorsque Ott Tänak, qui a repris la compétition après son abandon de la veille, a décidé de s'arrêter quelques instants pour laisser la poussière se dissiper devant lui.

Le niveau d'adhérence a quant à lui été revu à la hausse, après que des intempéries avaient considérablement dégradé les conditions de roulage des deux dernières spéciales courues hier et transformé les routes en véritable bourbier.

Au classement provisoire, on se dirige donc toujours vers un quadruplé des Toyota, Rovanperä devançant Evans, Katsuta et Ogier, alors que Neuville occupe le cinquième rang devant Craig Breen et le pilote privé Jourdan Serdiridis sur Puma Rally1. Du fait de sa déconvenue sur la première spéciale du jour, Solberg dégringole pour sa part à la huitième place.

Il reste encore trois spéciales à disputer sur ce Safari Rally (dont la Power Stage en clôture). La première d'entre elles, l'ES17 baptisée Oserian 2, débutera à 10h29 heure française.

Safari Rally - Classement à l'issue de l'ES16