Sordo ne lâche presque rien à Ogier en Sardaigne

Il restait deux spéciales d'une grosse dizaine de kilomètres chacune à affronter pour boucler la deuxième journée du Rallye de Sardaigne cet après-midi. L'ES11 tracée entre Sedini et Castelsardo (14,72 km) a vu les pilotes de tête opter pour différents choix de pneus, ce qui a dans un premier temps joué en faveur de Sébastien Ogier et Thierry Neuville. En bagarre depuis le début de la journée, les deux hommes ont poursuivi leur mano a mano, le Français empochant le scratch de cette spéciale – son troisième depuis le début du week-end – devant le Belge pour 1"6. Quatrième de l'ES11, Dani Sordo a déploré des pneus choisis "un peu trop tendres" ainsi qu'un mauvais équilibre de sa Hyundai, ce qui l'a conduit à lâcher six secondes. Pas de quoi mettre en péril son leadership dans l'immédiat.

Sur les 12,81 km de l'ES12, Ogier a confirmé et repris ainsi l'avantage sur Neuville, devançant à nouveau le pilote Hyundai au classement général ce soir, mais pour seulement 1"5. Dani Sordo n'a perdu qu'une seconde sur le pilote tricolore lors de cette dernière spéciale du jour, lui permettant de demeurer un leader serein, avec une avance qui reste de 27"4.

Aussi solide que discret, le leader du championnat Elfyn Evans remplit sa mission pour aller chercher des gros points dans la course au titre et occupe une quatrième place à laquelle il est bien accroché, même si Teemu Suninen n'abdique pas et constitue toujours une menace potentielle.

Quatre spéciales seront au programme de la matinée de dimanche pour départager définitivement tout ce petit monde et en finir avec ce Rallye de Sardaigne. La Power Stage et ses points bonus concluront l'épreuve avec les 6,89 km de Sassari-Argentiera, qui feront l'objet d'un premier passage auparavant (ES14).

Scratchs de l'après-midi

ES11 : S. Ogier (Toyota)



ES12 : S. Ogier (Toyota)

Rallye de Sardaigne - Classement après l'ES12