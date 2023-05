Le WRC songe au plafond budgétaire pour attirer les constructeurs

Le plafond budgétaire est arrivé en Formule 1 en 2021 et en Formule E la saison dernière afin d'empêcher des coûts excessifs et incontrôlables, qui nuiraient à ces championnats. La catégorie Rally1 du WRC n'en a actuellement pas, ce qui signifie que Toyota, Hyundai et M-Sport-Ford ont la liberté de dépenser autant qu'ils le veulent pour leur programme en rallye.

Le promoteur du WRC estime toutefois que les coûts s'éloignent des sommes prévues pour les voitures hybrides Rally1 qui sont arrivées l'an dernier. Le coût d'une Rally1 avoisinerait le million d'euros, tandis que les Rally2 sont plafonnées à environ 200 000 €.

Le WRC et la FIA ont révélé qu'un plafond budgétaire était une idée envisagée dans le contexte plus global de l'avenir du championnat sur le long terme, afin d'atteindre l'objectif d'une présence de quatre constructeurs.

"Ce travail est en cours", indique Peter Thul, directeur sportif du WRC, à Motorsport.com. "Je me rappelle lorsque le coût des voitures actuelles a été évalué. Je ne vous dis pas le chiffre, mais cela a tendance à s'éloigner dans la mauvaise direction. Certes, ce sport est mené par les ingénieurs, et les ingénieurs veulent avoir les voitures les plus rapides. Mais un plafond budgétaire est super important. Il faut réduire les coûts. Les directeurs d'équipe de Rally1 doivent tous justifier l'investissement auprès du conseil d'administration [de chaque constructeur], c'est certain."

Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: McKlein / Motorsport Images

Directeur technique à la FIA, Xavier Mestelan Pinon est d'accord : si le coût des technologies peut être réduit, il sera bénéfique aux constructeurs cherchant à avoir un meilleur retour sur investissement vis-à-vis de leur présence en WRC. Le Français révèle aussi que le plafond budgétaire est un sujet clé pour les marques envisageant un programme dans le championnat à l'avenir.

"Je pense que pour un constructeur, cela a plus de sens de dépenser de l'argent pour le marketing et son exécution que pour un piston de folie ou pour économiser dix grammes, par exemple", indique Mestelan Pinon à Motorsport.com. "Je suis convaincu que si nous pouvons réduire le coût de la technologie, cela aurait plus de sens pour moi, car la marque aura plus de pouvoir marketing. Ce sera bon pour elle et pour le championnat. Je suis convaincu que c'est une bonne option. C'est quelque chose de pertinent en F1 et en Formule E, et c'est quelque chose qui est sur la table si tout le monde peut l'accepter et si cela a du sens de le faire."

Directeur Rallye à la FIA, Andrew Wheatley ajoute : "On peut faire le plafond budgétaire d'un certain nombre de manières. Il n'est pas obligatoire que ce soit un plafond budgétaire publié ; cela peut-être une restriction technique et sportive sur un règlement, qui peut avoir le même effet qu'un plafond budgétaire. Je pense que cela a vraiment bien marché en Rally2, car les coûts techniques sont plafonnés et on voit les résultats."

