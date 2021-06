Laverty forfait à Misano après une lourde chute

Eugene Laverty va devoir manquer la première course du meeting WorldSBK d'Émilie-Romagne, à Misano, après une chute survenue lors des Essais Libres 3. Le Nord-Irlandais est lourdement tombé au virage 10 du tracé italien, juste après avoir signé le second temps de la séance.

À la suite de cet incident, le drapeau rouge a été immédiatement déployé. Le pilote de l'équipe satellite de BMW, RS Squadra Corse Team, a été évacué au centre médical du circuit pour des examens de contrôle, les premières informations indiquant qu'il n'avait pas perdu connaissance.

Une heure plus tard, le championnat WSBK a publié un communiqué pour indiquer qu'il manquerait les qualifications afin de pouvoir continuer l'évaluation de son état de santé et vérifier la présence de blessures plus sérieuses. Il a finalement été indiqué peu avant midi que Laverty ne participerait pas à la course prévue à 14h ce samedi.

Selon le communiqué, le pilote "souffre d'une entorse et d'une déficience fonctionnelle cervicales" et "a également de multiples contusions". Son état sera réévalué demain matin, avant le warm-up, pour savoir si le forfait concernera également la journée de dimanche, lors de laquelle auront lieu la Superpole et la seconde course du week-end.

Laverty, qui a été remercié par l'écurie d'usine BMW l'an passé, est actuellement 17e du championnat WSBK, avec une huitième place à Estoril comme meilleur résultat.

