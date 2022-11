Laverty hospitalisé après son accident lors de ses adieux au WSBK

Charger le lecteur audio

Le pilote Bonovo MGM BMW Eugene Laverty, qui a annoncé son retrait de la compétition plus tôt cette année, a été impliqué dans un incident au virage 1 avec Xavi Forés (Barni Ducati) au 18e des 22 tours de la dernière course de la saison 2022. La chute a provoqué l'arrêt prématuré de l'épreuve, offrant au nouveau champion Álvaro Bautista sa 16e victoire de l'année.

Laverty a été vu dans une ambulance avant de subir des examens au centre médical, mais il était conscient. Le WSBK a publié un court communiqué sur Twitter précisant que le pilote nord-irlandais avait été "diagnostiqué avec une blessure pelvienne", en ajoutant par ailleurs qu'il allait être transporté à l'Alfred Hospital de Melbourne pour des examens complémentaires.

L'accident met un terme à la dernière saison en WorldSBK de Laverty, vice-Champion 2013, qui a terminé l'année à la 16e place du classement pilotes, avec comme meilleur résultat la 10e place en Aragon et à Barcelone.

L'année prochaine, l'homme de 36 ans assumera un rôle de management et d'entraîneur de pilotes au sein de l'équipe Bonovo, supervisant les efforts de son coéquipier actuel Loris Baz et de Garrett Gerloff, qui quittera GRT Yamaha en vue de 2023. Laverty poursuit une relation entamée en 2020 avec BMW, lorsqu'il a rejoint Tom Sykes en tant que pilote dans l'équipe d'usine avant de passer à l'équipement satellite pour la saison suivante.

Laverty a révélé sa décision de prendre sa retraite lors de la manche de Most au mois d'août, et a admis qu'une chute lors des essais à Assen, qui l'a poussé à manquer les trois courses sur le circuit néerlandais, a influencé sa décision de raccrocher le cuir. Il quitte le WSBK avec 13 victoires – dont la plus récente à Phillip Island en 2014 – et 35 podiums à son actif.

