Test Phillip Island - Rea et Baz s'affirment avant les courses

Comme le veut la tradition, la première manche de la saison WorldSBK a été précédée par deux jours d'essais sur le circuit de Phillip Island, véritable répétition générale pour l'ensemble du plateau avant d'entrer dans le week-end de compétition. Et cette séance a donné le ton de manière spectaculaire, avec deux jours mouvementés, marqués par quelques apparitions de la pluie et plusieurs drapeaux rouges pour des chutes. Jonathan Rea, notamment, est parti à la faute, de même que Scott Redding, Álvaro Bautista ou encore Michael van der Mark, cependant cela n'a pas empêché le Champion du monde en titre de se mettre en évidence au classement.

C'est bien Rea qui s'est approprié le meilleur temps de ces essais, une performance réalisée dans la matinée de mardi alors qu'il a mis à profit le reste de la journée pour réaliser de longues séries de tours afin de se préparer au mieux pour les courses. Le pilote Kawasaki n'a toutefois dominé le classement qu'avec une courte avance, Loris Baz se positionnant à seulement 78 millièmes, là aussi grâce à son temps de la matinée. L'après-midi aussi, le classement était dominé par le binôme Rea-Baz, avec en troisième position la BMW de Tom Sykes, passé tout près du meilleur temps la veille alors qu'il avait été le seul lundi matin à descendre sous la barre des 1'31 au tour.

Baz, lui, n'avait concédé que 37 millièmes à la meilleure performance de lundi, avant donc de confirmer ce mardi qu'il faudrait bel et bien compter sur lui pour ce qui s'annonce comme sa première saison complète avec Ten Kate. Et la performance du Français est d'autant plus détonante qu'il évolue au guidon d'une Yamaha indépendante, dotée pour le moment du moteur de 2019.

Lui aussi très remarqué, mais cette fois au guidon de la YZF officielle, Toprak Razgatlioglu s'est classé quatrième à l'issue de ces essais, alors qu'il avait signé le meilleur temps du premier jour. Passé cette année chez Yamaha, le Turc aura été l'un des hommes forts de l'intersaison, démontrant à la fois son habileté sur le tour lancé avec le pneu de qualifications et un rythme solide. Son coéquipier Michael van der Mark n'est pas en reste, ayant lui aussi affiché un rythme prometteur sur la durée, et finalement classé septième.

Entre les deux Yamaha factory, on retrouve la Ducati du rookie Scott Redding et, plus surprenant, la Honda de Leon Haslam. Bien qu'encore dans sa phase initiale de développement, la CBR aura produit çà et là des performances intéressantes aux mains du pilote anglais cet hiver, bien qu'Álvaro Bautista ait été cantonné pour sa part à la seconde moitié du classement.

