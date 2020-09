WSS - Doublé de Locatelli devant Cluzel à Jerez

Andrea Locatelli a intégralement dominé le week-end qui marquait la reprise du World Supersport, à Jerez. Leader des essais libres, puis poleman, le pilote italien a inscrit son nom au sommet du classement des deux courses qui, pour la première fois, constituaient cette manche, offrant à la catégorie la possibilité de rattraper autant que possible les occasions manquées à cause de la pandémie de COVID-19.

Comme le MotoGP l'avait expérimenté lors des deux semaines précédentes, une chaleur extrême accompagnait ce retour à la compétition en Andalousie et c'est avec plus de 60°C au sol que les bagarres ont été menées. Des bagarres qui, en tête, ont essentiellement concerné l'Italien du team BARDAHL Evan Bros. et le Français Jules Cluzel, avec en outsiders Philipp Öttl et Lucas Mahias.

En Course 1, Cluzel est parvenu à mener durant quatre tours, avant de se faire déposséder des commandes par Locatelli, qui allait filer sans demander son reste, tandis qu'Öttl s'accrochait toute la course à la troisième place. Lucas Mahias s'est pour sa part emparé de la quatrième position, laissant Corentin Perolari (gratifié d'un premier podium sur tapis vert avant le début du week-end), Raffaele De Rosa et Axel Bassani se départager pour la cinquième position après être venu à bout de Hikari Okubo et Manuel González.

Un accident entre Bassani et De Rosa survenu dans le tour de chauffe a réduit la Course 2 à 11 tours et c'est Locatelli qui les a tous bouclés en tête. Cluzel quant à lui s'est chargé de confirmer son deuxième rang en résistant à des poursuivants nommés Phillip Öttl, puis Lucas Mahias lorsque le Champion du monde a réussi à se défaire de Corentin Perolari, puis à partir en chasse et enfin à prendre l'ascendant sur l'Allemand pour s'octroyer la troisième place sur le podium.

Invaincu depuis le début du championnat puisqu'il s'était précédemment imposé à Phillip Island, en février, Andrea Locatelli domine le classement général avec 15 points d'avance sur Jules Cluzel, deuxième de chacune des courses. Le leader est poursuivi par un trio 100% français, puisque Lucas Mahias est troisième à 18 points et Corentin Perolari quatrième, sept points plus loin.