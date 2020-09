Jonathan Rea signe son plus faible résultat avec Kawasaki

Battu par Scott Redding lors de la Course 1 de Jerez, samedi, Jonathan Rea a réussi à remporter la Course Superpole disputée dimanche matin, ce qui l'a placé en pole position pour la dernière épreuve du week-end. Seulement le quintuple Champion du monde a eu toutes les peines du monde à se maintenir aux avant-postes durant la Course 2 : dépossédé de la tête au début du deuxième tour, il a ensuite rétrogradé jusqu'à la sixième place, pour finalement passer la ligne d'arrivée 12"5 derrière Redding, auteur du doublé.

Si l'on exclut les courses qu'il n'a pas terminées, le plus faible résultat de Rea depuis qu'il a rejoint Kawasaki, en 2015, avait été jusqu'à présent une cinquième place obtenue à Phillip Island en 2018. Il faut remonter à 2014, avec l'épreuve de Laguna Seca, pour le revoir sixième à l'arrivée d'une course, alors qu'il pilotait à l'époque une Honda du team Ten Kate.

"J'ai eu d'énormes problèmes de grip dès le premier tour", a expliqué Jonathan Rea à l'arrivée de la dernière course. "J'avais roulé avec le pneu dur [samedi]. Il avait été très bon et je pensais qu'avec une piste plus gommée, ce serait encore mieux [dimanche]. Je me suis dit que c'était peut-être le premier tour, qu'il faudrait attendre que ça se nettoie un peu puis qu'il serait bon, mais ça n'a jamais été le cas."

"C'est la plus longue course que j'aie jamais faite. Je défendais beaucoup ma position, je ne pilotais pas de la façon dont je le voulais. C'était une course frustrante, je vais essayer de l'oublier", poursuivait le champion sortant, désormais deuxième du championnat, à 24 points de Redding.

"Cette piste ne nous était pas la plus favorable. J'ai eu le sentiment qu'on avait un peu inversé cette tendance et que la moto fonctionnait très bien. Je ne veux pas que cette mauvaise course nuise à notre bilan général du week-end", a ajouté Rea. Et lorsqu'il lui a été demandé si sa machine avait beaucoup changé d'une journée à l'autre, il a précisé : "Nous avons utilisé la même moto, les changements de réglages ont été minimes, les pneus étaient les mêmes. C'est frustrant car mon temps de course a été beaucoup plus lent. Ça a été une course difficile."

Dès cette semaine, Rea va tenter de se racheter en enchaînant avec la manche de Portimão, avant quatre à six autres encore au programme. "Jerez n'est typiquement pas la piste sur laquelle nous sommes les plus forts, et j'en retire donc plus de positif que de négatif ce week-end," assure-t-il. "Ce sera une saison difficile. Scott semble être fort sur tous les circuits, mais il y en a sur lesquels il ne s'est encore jamais rendu, comme Magny-Cours et Portimão, alors on verra bien."

Dans le stand voisin, Alex Lowes a perdu la place de leader du championnat et glissé au troisième rang, après avoir dû se contenter de la neuvième place lors de la première course, puis s'être classé septième et enfin cinquième dimanche. Le pilote anglais mettait en cause la chaleur extrême et un certain manque de vitesse pour expliquer ces performances, qui le placent à présent à 26 points de Redding et deux de Rea.