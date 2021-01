Autos, Étape 9 - Peterhansel fait le break !

Cette neuvième étape du Dakar, longue de 465 kilomètres, était considérée par certains comme le juge de paix de la deuxième semaine. Pourtant pas de dunes mais un parcours particulièrement varié, exigeant et tirant en longueur. Cette boucle autour de Neom a tenu ses promesses et pourrait bien avoir été décisive dans la bagarre pour la victoire finale.

Leader mis en danger la veille, Stéphane Peterhansel a fait preuve d'une solidité et d'une régularité qu'on lui connaît particulièrement bien. N'est pas "Monsieur Dakar" qui veut ! Et pendant que le Français a déroulé une étape sans accroc majeur, ses deux rivaux au classement général ont accumulé les ennuis.

Nasser Al-Attiyah a commis une erreur de navigation puis a crevé par deux fois. Au contact du buggy Mini aux quatre premiers pointages, il a ensuite vu l'addition se corser, pour finalement culminer à 12 minutes à l'arrivée ! Plus loin, Carlos Sainz a lui aussi souffert d'une crevaison, avant de devoir s'arrêter pour réparer un système de freinage défectueux. Bilan de l'opération : une vingtaine de minutes encore envolées pour le tenant du titre.

Pour Peterhansel, c'est le coup parfait : voici qu'il porte son avance au classement général à 17'50 sur Al-Attiyah, tandis que Sainz est repoussé au-delà d'une heure. Le paradoxe a failli ne pas lâcher le leader du classement général et son copilote Édouard Boulanger, car la victoire d'étape aurait pu leur échapper. Mathieu Serradori avait des envies de bien faire ce mardi, en dépit de ses déboires des jours précédents et des nombreuses heures perdues. Le Français a pointé son buggy Century en tête du troisième point intermédiaire, mais il est ensuite tombé en panne avant de repartir une demi-heure plus tard.

Peterhansel décroche donc son premier succès sur l'édition 2021 et frappe très fort à trois jours de l'arrivée. Giniel de Villiers termine à 12'19, Brian Baragwanath à 13'51 et Martin Prokop termine à 16'37. Cyril Despres est lui aussi crédité d'une belle étape, qui confirme ses belles dispositions de la veille, le Français terminant à 18'45.

