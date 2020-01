Autos, étape 10 - Sainz met ses adversaires dans le vent !

L'étape marathon de cette deuxième semaine promettait une grande explication, et celle-ci a partiellement eu lieu. Partiellement car les organisateurs ont dû se résoudre à écourter la spéciale tracée entre Harad et Shubaytah, initialement longue de 534 km mais réduite à 345 km en raison des conditions météorologiques. Les rafales de vent ont incité à la plus grande prudence et ont poussé ASO à faire du point de neutralisation au 350e km la ligne d'arrivée du jour.

"Les moyens engagés pour la sécurité des concurrents étant en grande partie déjà mobilisés et les conditions météorologiques s’aggravant (vents violents), la direction de course a décidé d’arrêter la 10e étape", ont communiqué les organisateurs.

Tout s'est donc joué avant, et les regrets seront certainement énormes pour deux des prétendants à la victoire finale. Certes, profitant de sa bonne position de départ, Carlos Sainz (Mini) était parti pied au plancher, mais Stéphane Peterhansel (Mini) et Nasser Al-Attiyah (Toyota) ont dans un premier temps bien maîtrisé l'Espagnol, se maintenant à environ deux minutes.

Aux alentours du 200e km, un point de navigation sensible a fait pencher la balance en faveur du leader du classement général, et pas qu'un peu ! Alors que Sainz a pris la bonne option, ses concurrents ont perdu du temps et laissé le pilote Mini creuser un écart important. Ce dernier est ainsi passé au point de neutralisation – devenu point d'arrivée par la suite – avec pas moins de 11'48 sur Peterhansel, seulement dixième, et 17'46 sur Al-Attiyah, lointain 16e ! Les conséquences sont significatives au classement général, tandis que Jakub Przygonski (Mini) prend la deuxième place de l'étape à 3'05 de Sainz et Giniel de Villiers (Toyota) la troisième à 4'26.

Rappelons par ailleurs que Fernando Alonso (Toyota) est parti en tonneaux dès le deuxième kilomètre et qu'il a perdu plus d'une heure dans cette mésaventure. Théoriquement, toute assistance est interdite à l'arrivée à Shubaytah, que l'ensemble des concurrents vont regagner en liaison.

Sainz est désormais leader du classement général avec 18'10 d'avance sur Al-Attiyah et 18'26 sur Peterhansel. Alonso chute à la 14e place après avoir concédé 1h17 sur Sainz.

Autos - Classement général provisoire après l'étape 10