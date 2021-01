Cornejo abandonne après sa chute sur le Dakar

C'est un coup dur terrible pour José Ignacio Cornejo Florimo. Leader du classement général de la catégorie Motos depuis le début de la semaine, impressionnant de maîtrise dans l'exigeante étape de mardi autour de Neom, le pilote chilien a vécu le pire cauchemar possible pour un motard sur le Dakar aujourd'hui : une chute conduisant à un abandon inévitable.

Alors qu'il était toujours dans le rythme des meilleurs et qu'il pouvait entrevoir une nouvelle journée passée en tête du rallye, Cornejo a été victime d'une chute après 252 kilomètres de la spéciale tracée mercredi entre Neom et AlUla. Le pilote Honda a perdu connaissance plusieurs minutes mais est ensuite reparti, bouclant l'étape à 17'42 du vainqueur Ricky Brabec. Cet écart l'a fait chuter au troisième rang du classement général, mais il n'ira pas plus loin et ne sera pas au départ des deux dernières étapes de l'édition 2021.

Peu de temps après avoir franchi la ligne d'arrivée, Cornejo ne s'est pas senti bien et a été pris en charge par l'équipe médicale. Son abandon a été confirmé officiellement par ASO, société organisatrice du Dakar.

Le frère du pilote a indiqué que Cornejo avait "durement" heurté la tête lors de sa chute. Prenant toutes les précautions nécessaires, les secours ont rapidement décidé de l'héliporter vers l'hôpital de Tabouk afin de procéder à des examens médicaux complets.

José Ignacio Cornejo Florimo participait cette année à son cinquième Dakar, un an après avoir signé son meilleur résultat sur l'épreuve avec une huitième place finale décrochée en janvier 2020. Avant son abandon, il a signé sur cette édition 2021 ses deux premières victoires d'étape sur le Dakar.

Kevin Benavides est désormais aux commandes du Dakar avec 51 secondes d'avance sur Ricky Brabec et 10'36 sur Sam Sunderland.



Avec Sergio Lillo