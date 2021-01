Motos, Étape 4 - Barreda fait le show, De Soultrait nouveau leader !

Les organisateurs avaient promis une quatrième étape dite "de transition", sans pour autant négliger la navigation sur les 337 km de spéciale, entre Wadi Ad-Wadasir et Riyad. Promesse en partie tenue si l'on se fie au calme relatif de cette journée, tant les trois précédentes avaient été animées par des bouleversements successifs au classement général et avec des favoris parfois piégés. Il fallait aussi se montrer malin ce mercredi en préservant les pneus, la mécanique et les hommes sans non plus perdre trop de temps, à la veille d'une cinquième étape qui, elle, est considérée par certains comme la plus dure du Dakar 2021.

Après avoir perdu hier les commandes du rallye, Joan Barreda a été le plus rapide du jour en alignant les passages en tête aux différents points de référence et en décrochant sa deuxième victoire sur ce Dakar. L'Espagnol ne s'est pas ménagé et a bouclé la spéciale en remportant son duel face à Ross Branch, lui aussi dans un excellent rythme. Barreda a frappé fort en fin de parcours, et l'écart entre les deux hommes à l'arrivée est de 5'57. Le rookie Daniel Sanders a pris la troisième place à 6'09.

Dans l'ensemble, les écarts sont restés raisonnables entre les cadors de cette édition, sans différence rédhibitoire en vue de la suite. Néanmoins, les minutes comptent et même si aucun d'entre eux n'a subi une perte excédant le quart d'heure, il y avait des bonnes et des moins bonnes opérations à réaliser. Leader surprise du général après le chambardement de la veille, Skyler Howes en a notamment fait les frais, cédant 13'13 au vainqueur du jour et délaissant sa première position au classement général.

Déchaîné hier, Toby Price a souffert de sa position d'ouvreur aujourd'hui et concède 14'42 à Barreda. Le tenant du titre Ricky Brabec lâche quant à lui 12'53 et figure toujours hors du top 10 au général.

À l'issue de cette quatrième étape, c'est Xavier de Soultrait qui peut se réjouir, le Français s'emparant de la tête du classement général après avoir terminé la journée à 7'19 de Barreda, qui manque de s'emparer du leadership pour seulement 15 secondes. Kevin Benavídes est troisième du général à 3'24.

Classement général provisoire après l'Étape 4