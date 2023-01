Motos, Étape 3 - Sanders passe à l'attaque, Klein impressionne

Charger le lecteur audio

Pour la troisième étape du Dakar 2023, les concurrents devaient relier Al-'Ula à Haïl avec le plus gros kilométrage de ce début de rallye puisque 447 km de spéciale étaient à parcourir sur les 669,15 km que totalisait la journée. Daniel Sanders avait préparé son coup en ayant volontairement ralenti à la fin de l'étape précédente afin de ne pas hériter de la position d'ouvreur aujourd'hui.

C'est Mason Klein, vainqueur d'étape pour la première fois lundi, qui s'y est collé. Le jeune Américain a reçu l'un des bonus offerts pour avoir roulé en premier dans le désert, mais sa position lui a néanmoins fait perdre du temps. Malgré ce que la navigation lui a coûté, le pilote KTM avait le sourire à l'arrivée et il a été félicité pour sa navigation sans fautes : "C'était super ! J'ai apprécié chaque seconde. C'est vraiment bien de pouvoir prendre ses propres décisions et je me suis senti en contrôle. Je ne sais pas si j'aurais pu mieux naviguer, ça a vraiment été une bonne journée pour moi."

Klein a perdu la tête du classement général pour un peu plus de quatre minutes après avoir bouclé le tronçon du jour à sept minutes de Daniel Sanders, auteur du meilleur temps. Tout en contrôle, le pilote GasGas a su gérer une journée qu'il redoutait et fait parler son expérience avec une stratégie parfaite.

"J'ai eu un peu de mal au début, c'était très dur avec ce sable profond et ces rochers", a-t-il expliqué, lui qui a choisi de passer à l'attaque après le ravitaillement, une fois rassuré sur sa position. "Les gars de devant ont fait du bon boulot en ouvrant la voie. Il s'est avéré que j'étais encore troisième à la fin donc il était important de rester concentré sur la navigation, parce que ceux de devant avaient navigué toute la journée ; j'aurais moi-même pu me déconcentrer et faire une erreur. Ça s'est bien fini. On a poussé tout au long de la dernière partie et on s'est détachés dans les dunes."

Sanders, qui avait été privé de la victoire lundi après une pénalité, a vu Kevin Benavídes rallier l'arrivée avec plus de cinq minutes de retard sur lui aujourd'hui. Skyler Howes et Mason Klein se sont intercalés entre eux grâce aux bonus qu'ils ont tous deux obtenus, tandis que Joan Barreda a complété le top 5 de cette spéciale malgré un pied cassé hier.

Vient ensuite Toby Price, vainqueur du court Prologue disputé samedi et qui reste assez prudent pour le moment, désireux de ne pas reproduire ses erreurs de l'an dernier et de ne pas connaître le sort malheureux de certains de ses plus redoutables adversaires. Car ce début de course a déjà fait des dégâts dans la catégorie Motos, avec les abandons de Sam Sunderland lors de la première étape puis de Ricky Brabec aujourd'hui, deux des plus récents vainqueurs et favoris de la catégorie.

Au classement général, Daniel Sanders occupe à présent la tête avec quatre minutes d'avance sur Mason Klein, près de sept minutes sur Kevin Benavídes, huit minutes et demie sur Skyler Howes et déjà plus de dix minutes de marge sur Joan Barreda. Toby Price pointe à onze minutes. À nouveau huitième au jour, le Français Adrien van Beveren se maintient solidement dans le top 10.

On notera que la pluie s'est invitée à la fête, accompagnée d'un vent fort au départ de cette étape tracée au nord du pays, et que l'orage qui a pris forme a fini par causer la neutralisation de la spéciale. Pour les pilotes qui n'avaient pas encore rallié l'arrivée, cela s'est arrêté au niveau des CP2 (km 335) et CP3 (km 377). Un temps forfaitaire sera attribué aux concurrents concernés, qui doivent désormais rejoindre le bivouac par un itinéraire alternatif.

Deux boucles vont à présent être disputées autour de Haïl avant que la caravane ne prenne la direction d'Ad-Dawadimi, au centre du pays, avec au passage les deux spéciales les plus longues vendredi et samedi.

Classement général provisoire après l'Étape 3

Pilote Moto Temps Pénalité 1 D. Sanders GasGas 14h05'38 2'00 2 M. Klein KTM +4'04 2'00 3 K. Benavídes KTM +6'53 3'00 4 S. Howes Husqvarna +8'35 5 J. Barreda Bort Honda +10'37 1'00 6 T. Price KTM +11'00 7 P. Quintanilla Honda +16'56 2'00 8 A. Van Beveren Honda +21'30 9 M. Walkner KTM +22'02 10 R. Branch Hero +23'42