Ricky Brabec évacué après une chute

C'est l'un des favoris de cette édition 2023 qui a été touché durant la troisième étape du Dakar, ce mardi. Ricky Brabec, victorieux il y a trois ans, a été victime d'une chute au kilomètre 274 de la spéciale du jour, qui en compte 447, et a dû être évacué en hélicoptère en raison de douleurs cervicales. Il a été transporté vers un hôpital afin d'y passer des examens qui permettront de définir l'étendue de ses blessures.

Premier Américain à avoir remporté le Dakar, en 2020, il avait aussi créé l'événement en mettant fin au guidon de sa Honda à une série de 18 victoires consécutives de KTM sur le légendaire rallye-raid, désormais organisé en Arabie saoudite. À l'époque, il avait rallié l'arrivée avec une avance de plus de 16 minutes sur son plus proche adversaire, en l'occurrence Pablo Quintanilla, toujours en quête pour sa part d'une première victoire.

Cette année encore, les deux hommes étaient en lutte en ce début de rallye, à une courte distance de Mason Klein, qui a pris la tête lundi après sa première victoire d'étape. Ricky Brabec avait quant à lui remporté la première étape et donc pris les commandes après cette boucle organisée autour de Sea Camp à la suite de sanctions imposées à une quinzaine de pilotes pour excès de vitesse, et notamment à Daniel Sanders et Pablo Quintanilla, plus rapides que lui à l'arrivée. Le tenant du titre Sam Sanderland avait, lui, d'emblée abandonné.

Après le bouleversement engendré au classement par ces pénalités, Ricky Brabec comptait 19 secondes d'avance sur Kevin Benavídes. Cependant, il avait ensuite perdu du terrain le lendemain et avait glissé à la sixième place du classement général. Mardi, il occupait la deuxième place derrière Daniel Sanders avant de subir cette lourde chute.

L'Australien, qui avait laissé filer plusieurs minutes à la fin de la deuxième étape, a profité de sa position de départ aujourd'hui pour signer le meilleur temps, tandis que Mason Klein a perdu plus de six minutes.

