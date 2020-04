Audi quittera le DTM au terme de la saison 2020

Audi a annoncé ce lundi son retrait du DTM au terme de la saison 2020 pour deux raisons distinctes. La première est la volonté de représenter en sport la transition vers l'électrique qu'effectue la marque dans l'industrie automobile, via son programme en Formule E, et la seconde est de pouvoir couper les dépenses pour surmonter la crise qui accompagne le COVID-19. Cette décision était redoutée, puisque le groupe Volkswagen a interrompu tous ses programmes non électriques en compétition l'an dernier.

"Audi a façonné le DTM et le DTM a façonné Audi", a commenté Markus Duesmann, président du Conseil d'administration de la marque. "Cela démontre la puissance du sport automobile, technologiquement et émotionnellement. Avec cette énergie, nous allons mener notre transformation pour apporter une évolution durable vers la mobilité électrique. La Formule E offre une plateforme attractive pour cela."

Lire aussi : Volkswagen cesse son soutien aux programmes avec moteurs à combustion

Le départ d'Audi ne laisse que BMW comme constructeur engagé dans le championnat pour 2021, puisque Mercedes s'est retiré il y a plusieurs années et qu'Aston Martin, apparu brièvement l'an dernier, n'a pas prolongé son engagement. Le défi sera donc de faire survivre une discipline dont l'ADN repose sur une lutte entre manufacturiers, mais avec une seule marque.

Le plateau de la saison 2020 doit comporter 16 voitures, mais comme tous les championnats, le DTM est en attente d'une potentielle reprise face à la crise du COVID-19. Sur les 16 voitures, il y aura neuf Audi, dont trois engagées par l'équipe WRT. Gerhard Berger, directeur du DTM, a commenté ce départ et annoncé qu'il "regrette profondément la décision d'Audi de se retirer", tout en assurant "respecter la position du Conseil d'administration". L'Autrichien a parlé d'un "jour difficile pour le sport automobile en Allemagne et en Europe".