Comment suivre la finale du DTM au Norisring

L'ultime manche de la saison 2021 du DTM, la première sous l'égide de la réglementation GT3, se déroule sur le circuit urbain du Norisring, en Allemagne, pour un nouveau classique du championnat de tourisme.

Après avoir recollé au leader Liam Lawson puis l'avoir très provisoirement dépassé au cours du dernier week-end, Kelvin van der Linde a connu une seconde course désastreuse à Hockenheim et accuse désormais sur le Néo-Zélandais un retard de 14 points avant d'aborder le dernier meeting de la campagne.

Troisième du classement, Maximilian Götz a 26 unités de retard sur le leader et peut encore être titré, tout comme Marco Wittmann. Ce dernier accuse toutefois un débours de 41 points et n'a clairement plus son destin entre ses mains puisque ce sont au maximum 56 points qui peuvent être marqués au prix d'un week-end parfait (deux poles, deux victoires).

Le programme du week-end

Le week-end commencera vendredi 8 octobre avec une séance de 45 minutes d'Essais Libres 1 qui débutera à 12h05, puis 45 nouvelles minutes d'Essais Libres 2 à partir de 16h05.

Les choses sérieuses commenceront dès samedi 9 octobre avec les premières Qualifications à partir de 10h00, puis la première course à 13h00.

Le lendemain, dimanche 10 octobre, les Qualifications pour la seconde course débuteront à 10h00 et la course sera à suivre à partir de 13h00. Les deux courses auront une durée de 55 minutes plus un tour.

En France, les deux courses seront à suivre sur Automoto la chaîne.

Vendredi 8 octobre



Essais Libres 1 - 12h05-12h50

Essais Libres 2 - 16h05-16h50

Samedi 9 octobre

Qualifications 1 - 10h00-10h20

Course 1 - 13h00

Dimanche 10 octobre

Qualifications 2 - 10h00-10h20

Course 2 - 13h00

Le point au championnat