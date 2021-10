Götz champion DTM après des consignes de Mercedes

Bien que Liam Lawson se soit retrouvé en dehors du top 10 après avoir été heurté par Kelvin van der Linde au départ, son avance au classement était suffisante pour lui permettre de remporter le titre avec sept points d'avance alors que la course entrait dans sa phase finale.

Mais avec moins d'une poignée de tours à parcourir, Mercedes a demandé à Lucas Auer, leader de la course depuis longtemps, et à Philip Ellis de laisser passer MaximilIan Götz pour remporter la victoire. Les deux places supplémentaires gagnées ont permis à l'Allemand d'arracher le titre avec trois points d'avance sur Lawson.

La course

Dans une répétition de la première course de samedi, van der Linde a essayé de dépasser Lawson, le poleman, au freinage du virage 2. Mais les deux pilotes se sont heurtés à nouveau, van der Linde allant au large et laissant Lawson et Nick Cassidy hors piste. Le duo AF Corse a dû attendre que le reste du peloton passe avant de pouvoir faire marche arrière, se retrouvant à l'arrière du peloton et sans aucune chance de remonter la pente.

Pour ne rien arranger, le Kiwi a signalé un problème de direction qui l'a contraint à effectuer plusieurs arrêts au stand non programmés, avant de reprendre la piste avec une voiture qui tournait à 20 secondes du rythme normal.

Avec Lawson hors course et van der Linde qui a perdu du temps dans l'incident, Auer a pris la tête depuis la quatrième place sur la grille et Ellis est passé en deuxième position. À l'approche des derniers tours de la course, Auer possédait une confortable avance de six secondes sur Ellis, Götz étant loin derrière le duo en troisième position.

Mais dans un remarquable rebondissement, Auer et Ellis ont tous deux ralenti pour laisser passer Götz, qui a pris la tête au 64e tour sur 67 pour remporter le titre. Grâce à ces résultats, Mercedes a remporté le championnat des pilotes et celui des constructeurs pour son retour en DTM. Seule l'équipe Red Bull AF Corse l'a privé d'un titre.

Norisring - Course 2 :