L'équipe Rosberg remporte le premier X Prix d'Extreme E

Après la demi-finale et la "Crazy Race", l'affiche de la finale réunissait l'équipe Rosberg X Racing, le team X44 de Lewis Hamilton et Andretti United. Cette dernière s'est sortie de la course d'appui pour bénéficier de la dernière place dans l'ultime manche du week-end du Desert X Prix.

C'est aussi Andretti qui a eu le privilège de s'élancer du côté préférentiel de la zone de départ, après un vote des six équipes qui n'ont pas atteint la finale. Grâce au boost de quatre secondes fourni par l'"Hyperdrive", Timmy Hansen a pris une avance conséquente dès l'envol mais Johan Kristoffersson, qui s'est un temps retrouvé derrière Sébastien Loeb, a vite répondu. Le Suédois est revenu sur le leader précoce puis l'a dépassé en abordant très large le premier virage avant de croiser de façon autoritaire à l'intérieur ; une tactique utilisée tout au long de la compétition.

C'est à ce moment-là que Loeb a connu une défaillance de sa direction assistée, empêchant X44 de pouvoir prétendre à mieux que rallier l'arrivée sur ce parcours difficile. Difficile, aussi, de pouvoir rivaliser avec la voiture de tête quand la poussière se soulève derrière elle et en conséquence, RXR a vite pris une large avance. L'échange de pilotes entre Kristofferson et Molly Taylor n'a absolument rien changé à l'affaire et l'équipage s'est imposé avec 24 secondes d'avance sur l'Andretti pilotée par Catie Munnings. Cristina Gutiérrez (X44) a fini la course à quasiment une minute et trente secondes.

Au classement général du Desert X Prix, basé sur les points récoltés à la fois lors des qualifications et de la course, l'équipe Rosberg a dont réalisé le meilleur score (35 points), devant X44 (30 pts) et Andretti United (28 pts). Acciona Sainz (26 points), de Carlos Sainz et Laia Sanz, figure au quatrième rang après avoir terminé troisième de la demi-finale, devant Hispano Suiza et JBXE (l'équipe de Jenson Button).

Après les deux gros accidents en solitaire de la première journée (voir ci-dessous), ce dimanche a été marqué par une collision impressionnante entre la voiture du Chip Ganassi Racing pilotée par Kyle LeDuc et celle d'Abt Cupra aux mains de Claudia Hürtgen, lors de la course de classement pour les 7e, 8e et 9e places. L'incident a eu lieu au bas de l'impressionnante descente du parcours d'Al-'Ula et a vu LeDuc perdre le contrôle puis percuter Hürtgen qui était devant lui à basse vitesse et masquée par la poussière. Les deux pilotes sont indemnes.

Vidéo - Le crash de Stéphane Sarrazin

Vidéo - Le crash de Claudia Hürtgen

Vidéo - L'accrochage lors de la course de classement