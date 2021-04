Warm-up - Doublé français après les derniers préparatifs

Dans des conditions peu représentatives de celles qui sont attendues en course, une fois la nuit tombée, plusieurs pilotes ont choisi de traîner un peu au stand lorsque s'est ouverte la séance de warm-up de ce Grand Prix de Doha. Ce fut le cas notamment du Champion du monde en titre, Joan Mir, et des pilotes Pramac, premiers classés samedi lors des qualifications.

D'autres se sont élancés avec plus d'empressement, et notamment celui qui est souvent nommé comme favori pour la course à venir, Maverick Viñales. Après quelques chronos en 1'55, c'est lui qui a été le premier à atteindre la barre des 1'54, bientôt remplacé au sommet du classement par son coéquipier, Fabio Quartararo. Les deux Yamaha devançaient alors la Ducati de Pecco Bagnaia, l'Aprilia d'Aleix Espargaró, la Honda de Pol Espargaró et la KTM de Brad Binder : une belle variété de machines au sommet de la feuille des temps !

Lorsque Joan Mir a hissé la Suzuki dans ce groupe, c'est pour voir son chrono immédiatement annulé pour avoir dépassé les limites de la piste. Il lui a donc fallu relancer son attaque dans le tour suivant pour poster un temps de 1'54"978. Il ne ferait pas mieux par la suite.

Poleman convaincant samedi soir, Jorge Martín s'est montré efficace dès qu'il a lancé sa séance, se portant rapidement au troisième rang en 1'54"954. Quelques instants plus tard, il était remplacé à cette position par Franco Morbidelli, pourtant très confus après la deuxième journée d'essais et sa qualification à la dixième place, mais qui avait annoncé vouloir rechercher une solution de dernière minute durant cette séance.

Dernier à prendre la piste, pour les quelques ultimes minutes de la séance, Johann Zarco a lui aussi placé sa Ducati du team Pramac immédiatement en haut du classement, comme l'avait fait précédemment son coéquipier. Son premier chrono de 1'54"846 l'a d'abord positionné entre les deux Yamaha de tête, puis il a enchaîné sur une autre amélioration, synonyme cette fois de nouvelle référence pour cette séance en 1'54"482.

Les meilleurs temps sont restés invaincus. Avec moins d'un dixième entre eux, Zarco et Quartararo forment donc un doublé français au terme de cette séance ! Ils devancent les Yamaha de Viñales et Morbidelli et les Ducati de Martín et Bagnaia. Mir obtient quant à lui la septième position, devant Aleix Espargaró et Álex Rins. Takaaki Nakagami complète le top 10 devant les deux rookies du team Avintia, qui encadrent Pol Espargaró.

Qualifié à une décevante 21e position, Valentino Rossi doit se contenter du 19e chrono au classement de cette séance, mais la feuille des temps affiche d'autres performances pour le moins mitigées, notamment la 15e place de Jack Miller.

Prochain rendez-vous, la course ! Le départ sera donné à 20h heure locale, 19h en France.

