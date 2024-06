Abbi Pulling au top, Doriane Pin limite la casse

Après Djeddah et Miami, la F1 Academy fait son retour à Barcelone pour la troisième manche de la saison. Avec trois victoires en quatre courses, Abbi Pulling (Rodin) domine le championnat devant Doriane Pin (Prema). La Française, victorieuse lors de la première course en Arabie saoudite pointe à 34 points de la Britannique.

En Catalogne, Abbi Pulling continue sa forte domination en signant le meilleur tour de la séance d'essais libres et en prenant la pole position des deux courses du week-end. Doriane Pin s'élance de la quatrième place en sprint et partira de la troisième place lors de la course principale dimanche. Sa compatriote, Lola Lovinfosse, prendra les deux départs à la dixième position.

Doriane Pin reste scotchée sur la grille

Au départ, Doriane Pin a raté son envol en restant scotchée sur sa ligne, reculant à la 13e place alors qu'au premier virage, Abbi Pulling a gardé la tête devant Martí et Chambers. La Française a réussi à récupérer une place lors du premier tour, se plaçant douzième. Le début de course a été marqué par un accrochage entre Maya Weug (Prema) et Amna Al Qubaisi (MP) dans le virage 5. Les deux pilotes se sont retrouvées dans les graviers, faisant intervenir la voiture de sécurité.

Le temps d'évacuer les deux monoplaces, la course a repris après six tours sous Safety Car. À la relance, Abbi Pulling a très bien joué le coup en s'échappant très rapidement de Martí, menacée par Chambers. Au huitième tour, Doriane Pin a dépassé Schreiner par l'extérieur au virage 2 et s'est retrouvée à la porte des points, derrière sa compatriote.

Une belle remontée de Doriane Pin

Deux tours plus tard, au dixième, Doriane Pin s'est débarrassée de Lola Lovinfosse à nouveau à l'extérieur mais cette fois-ci au virage 12. La pilote Prema, soutenue par Mercedes, a donc fait son retour dans le top 10. Dans le même temps, Abbi Pulling augmentait son avance à plus de deux secondes sur Martí. Un tour plus tard, Doriane Pin a pris la neuvième place après un gros freinage au premier virage. Elle s'est ensuite défait de Hausmann pour prendre la huitième position au début du 14e tour.

À l'issue des 16 tours de course, Abbi Pulling s'est imposée une nouvelle fois cette saison avec quatre victoires en cinq courses, augmentant encore son avance au championnat. Elle a devancé Nerea Martí et Chloe Chambers. Doriane Pin a franchi la ligne d'arrivée à la septième place en raison de la pénalité de Jessica Edgar après un faux départ, tandis que Lola Lovinfosse échoue aux portes du top 10.