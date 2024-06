Chloe Chambers met fin à la série d'Abbi Pulling, Doriane Pin 5e

Comme lors de la première course du week-end de F1 Academy à Barcelone, c'est la large leader du championnat, Abbi Pulling, qui s'élance de la pole position, devant Chloe Chambers. Les deux femmes devancent Doriane Pin et Nerea Martí.

Au départ, Chambers parvient à prendre la tête à Pulling avec un meilleur départ tandis que Pin connaît encore un envol difficile et perd trois places. Le début de course est marqué par un affrontement âpre entre Jessica Edgar et Lia Block, en lutte pour la septième position. Alors que Pin met la pression sur Bianca Bustamante pour le compte de la cinquième place, la direction de course informe d'une enquête pour un éventuel départ anticipé de la pilote philippine.

Progressivement, Chambers parvient à se détacher en prenant 1,3 seconde d'avance sur Pulling. Alors que le top 6 était jusqu'ici resserré, Bustamante perd du temps sur Hamda Al Qubaisi. Même si la pilote soutenue par McLaren est pénalisée de 5 secondes pour son faux départ, il devient crucial pour Pin de la dépasser, ce que la Français fait au virage 4 du septième tour, par l'intérieur. Entretemps, Block a dépassé Edgar, cette dernière ayant auparavant été sanctionné de 5 secondes pour avoir coupé le premier virage au départ.

Alors que Chambers caracole en tête avec plus de trois secondes d'avance à mi-course, Pulling semble bien plus en difficulté et emmène un trio composé de Marti et Al Qubaisi sur lequel fond Pin. Au début du 10e des 16 tours, le trio se transforme ainsi en quatuor. La lutte pour la troisième place profite à la Britannique qui parvient à creuser un petit écart ; Al Qubaisi finit par doubler Marti dans la ligne droite de départ/arrivée au 12e tour.

Chambers compte, à trois tours de la fin de course, plus de 7 secondes d'avance. Al Qubaisi recolle rapidement à Pulling, alors que Pin fait pression sur Marti. Pendant ce temps, plus loin, Lola Lovinfosse parvient à dépasser Edgar pour le compte de la neuvième position dans un groupe extrêmement compact.

Finalement, le classement n'évoluera plus pour les avant-postes, Chloe Chambers remportant l'épreuve (avec le point du meilleur tour) devant Abbi Pulling, Hamda Al Qubaisi, Nerea Marti, Doriane Pin, Lia Block, Bianca Bustamante, Tina Hausmann, Lola Lovinfosse et Emely de Heus.