Abbi Pulling remporte sa cinquième course, Doriane Pin pénalisée

La Formule 1 n'est pas le seul championnat à reprendre ce week-end à Zandvoort puisque la F1 Academy fait également son retour après deux mois d'absence, pour la quatrième manche de sa saison.

Pour cette première course, qui devait initialement avoir lieu hier après-midi mais a été reportée à cause de conditions météorologiques trop compliquées, c'est Abbi Pulling (Rodin) qui partira en pole position, suivi de Doriane Pin (Prema) et de Nerea Martí (Campos) qui complète ce top 3.

La pilote de l'académie Alpine est actuellement leader du championnat avec 147 points et compte pour le moment quatre victoires sur six courses. Côté français, Doriane Pin se positionne à la deuxième place du classement avec 81 points, Lola Lovinfosse est, elle, 14e et s'élancera de la 13e position ce dimanche matin.

La F1 Academy accueil également une Wild Card ce week-end aux Pays-Bas : la pilote néerlandaise de 20 ans, Nadia Gademan, actuellement engagée en F4 Britannique, roulera sous le badge de l'équipe Prema. Ce matin, le ciel est complètement dégagé. La course a été réduite à 14 tours au lieu de 16.

Au départ, Abbi Pulling conserve la tête et Doriane Pin réalise un nouvel envol compliqué. Elle parvient néanmoins à défendre sa deuxième place face à Nerea Martí. Nina Gademan a gagné une position sur Aurelia Nobels et se place maintenant cinquième. La Brésilienne bloque les pneus à l'entrée du virage 1 et Chloe Chambers recolle. Lola Lovinfosse partie 13e est maintenant 11e.

Au troisième tour, Pulling creuse l'écart sur Pin à plus d'une seconde alors que les deux Françaises sont sous enquête pour un potentiel faux départ. À l'entame de la cinquième boucle, la pilote de l'académie Alpine possède une avance de trois secondes, alors que Chambers trouve l'ouverture au premier virage sur Nobels et s'empare de la sixième position.

Le peloton est coupé en deux à partir de la pilote qui roule sous les couleurs de Haas, pendant que Doriane Pin écope d'une pénalité de 5 secondes pour avoir volé le départ. Elle est toujours deuxième, mais Martí et Maya Weug, troisième et quatrième, sont sous la barre des cinq secondes. Amna Al Qubaisi, 16e et hors des points a également pris une sanction pour les mêmes raisons.

À trois tours de la fin, Pulling domine complètement la course et roule à plus de trois secondes du reste de la grille. Pin a creusé l'écart avec Martí à 2,7 secondes. Hamda Al Qubaisi menace Lia Block de plus en plus pour le gain de la huitième place, elle parvient à faire la différence deux tours plus tard.

Abbi Pulling remporte finalement cette première course à Zandvoort, elle devance donc Nerea Martí et Maya Weug. Doriane Pin termine cinquième.