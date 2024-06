Qualifs - Lando Norris en pole position, les Alpine dans le top 10

Plus tôt dans la journée, Carlos Sainz a signé le meilleur temps de l'ultime séance d'essais libres. La veille, c'est Lando Norris et Lewis Hamilton qui se sont chargés d'établir les meilleurs temps des EL1 et EL2. Alors que la pole position semble une nouvelle fois indécise, ces trois pilotes se démarquent depuis le début du week-end. En effet, Norris et Sainz ont toujours figuré dans le top trois lors de chaque séance d'essais libres tandis que Hamilton pourrait égaler le record de Michael Schumacher en réalisant une septième pole position à Barcelone.

Q1 - Lewis Hamilton le plus rapide

Sous un ciel un peu plus couvert que dans la matinée, Zhou Guanyu réalise le premier chrono de la séance en 1'14''334. Un temps qui est directement battu par plusieurs pilotes, Daniel Ricciardo se montrant le plus rapide en 1'13''771. Alors que la majorité du plateau n'était pas encore sorti, Sergio Pérez en a profité pour réaliser le meilleur temps en 1'13''090.

Max Verstappen est le premier pilote à être passé sous la barre des 1'13 ce week-end avec un temps en 1'12''306. Le Néerlandais est battu quelques instants plus tard par Charles Leclerc en 1'12''257, le Monégasque battant le record de la piste. À l'issue du premier run, Pierre Gasly pointait à la sixième place tandis qu'Esteban Ocon était menacé à la 14e position.

Dans les dernières secondes, Lewis Hamilton a pris les commandes de la Q1 en 1'12''143 alors que plusieurs pilotes ont choisi de ne pas repartir. Les deux Alpine se sont qualifiées en Q2 en prenant les dixième et onzième places.

Éliminés en Q1 : Magnussen, Tsunoda, Ricciardo, Albon, Sargeant

Q2 - Alonso éliminé, les deux Alpine qualifiées

Comme en Q1, tous les pilotes attendent quelques minutes avant de s'élancer. Lance Stroll, seul en piste, signe donc le premier chrono de la Q2 en 1'13''630. Le Canadien est battu par Ocon en 1'12''376 puis Pérez en 1'12''270. Pierre Gasly vient prendre les commandes en 1'12''182.

C'est d'abord Charles Leclerc qui a amélioré avant de voir Oscar Piastri puis Carlos Sainz prendre le meilleur temps. Max Verstappen est venu mettre tout le monde d'accord en 1'11''653, deux dixièmes devant Lando Norris. À l'issue de ce premier run, Lewis Hamilton s'est retrouvé en danger à la 13e place, accompagné des deux Aston Martin.

En décalage, Lance Stroll a amélioré sa propre marque et s'est placé à la dixième place, repoussant Esteban Ocon dans la zone rouge. Cependant, le Français est parvenu à améliorer et à se hisser au neuvième rang derrière Pierre Gasly, plaçant les deux Alpine en Q3 depuis le Grand Prix des Etats-Unis l'année passée. Une nouvelle fois, plusieurs pilotes parmi les leaders ont choisi de ne pas ressortir, au contraire d'Hamilton qui est remonté au deuxième rang.

Éliminés en Q2 : Alonso, Bottas, Hülkenberg, Stroll, Zhou

Q3 - Norris bat Verstappen

Dans cette Q3, Sergio Pérez est le premier en piste. Le Mexicain réalise un temps en 1'13''061. Il est tout de suite battu par son coéquipier en 1'11''673. Carlos Sainz vient se loger à la seconde place avant de voir Lando Norris se rapprocher à un dixième de Verstappen. À l'issue du premier run, les deux Mercedes ont pris les troisième et quatrième places tandis que les Alpine pointaient aux septième et huitième positions, devant Pérez et Piastri.

Dans le deuxième run, c'est Oscar Piastri qui débute son tour rapide en premier. Malheureusement pour l'Australien, il part trop large à la sortie du virage 12 et fait un petit tour dans les graviers, il ne pourra pas améliorer. Charles Leclerc remonte au second rang alors que Verstappen améliore sa propre marque en 1'11''403. Dans les dernières secondes, Lando Norris est venu prendre la pole position à Max Verstappen avec un temps en 1'11''383. Le pilote McLaren devancera le Néerlandais et Lewis Hamilton sur la grille de départ.

Grand Prix d'Espagne - Qualifications

Q1

Q2

Q3