LIVE F1 - Suivez le Grand Prix d'Espagne en direct

Aux États-Unis il y a deux semaines pour le Grand Prix de Miami inaugural, la Formule 1 fait son retour en Europe pour y organiser le Grand Prix d'Espagne. Les pilotes connaissent bien le circuit de Barcelone puisqu'ils l'ont régulièrement parcouru durant leurs jeunes années en monoplace et c'est en Catalogne que se tient habituellement les essais de pré-saison.

Mais avec 66 tours au programme et une forte dégradation des pneus Pirelli, il est possible que les pilotes se fassent malgré tout surprendre en course.

Charles Leclerc a été le plus rapide en qualifications, signant la pole position en dépit d'un tête-à-queue en Q3. Le pilote Ferrari devance sur la grille Max Verstappen, qui a connu quelques problèmes avec son moteur Honda et son DRS lors de cette même ultime séance qualificative. Carlos Sainz, qui roule à domicile ce week-end et compte sur une foule presque entièrement acquise à sa cause, se trouve sur le troisième emplacement, devant George Russell. Avec plusieurs évolutions apportées ce week-end, Mercedes retrouve des couleurs. Peut-être même qu'une place sur le podium est jouable pour la marque à l'étoile.

À l'inverse, les évolutions d'Aston Martin n'ont pas apporté satisfaction, Sebastian Vettel et Lance Stroll ayant été éliminés en Q1. Depuis jeudi, l'équipe britannique a les projecteurs braqués sur elle car certains éléments de la nouvelle version de l'AMR22, notamment les pontons, ressemblent étrangement à ceux de la Red Bull RB18... La FIA a déclaré la voiture verte conforme mais la direction Red Bull Racing a fait part de ses doutes quant à une éventuelle fuite de propriété intellectuelle.

À noter que Fernando Alonso, initialement qualifié 17e, a changé l'intégralité des pièces composant son groupe propulseur. En conséquence, le double Champion du monde s'élancera depuis la 20e et dernière place sur la grille de départ. Les pilotes Haas ont quant à eux échappé à une pénalité lorsque les commissaires ont convoqué Kevin Magnussen (8e) et Mick Schumacher (10e) pour une conduite excessivement lente en qualifications.