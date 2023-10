LIVE F1 - Suivez le Grand Prix du Qatar en direct

C'est dans un contexte relativement inhabituel que va avoir lieu cette édition 2023 du Grand Prix du Qatar, la seconde après celle de 2021. D'abord parce que Max Verstappen a remporté son troisième titre mondial lors du sprint qui a eu lieu ce samedi, le pilote Red Bull jouissant désormais d'une avance irrattrapable de 184 points sur son coéquipier Sergio Pérez.

Ensuite en raison des inquiétudes liées aux pneumatiques Pirelli, qui souffrent beaucoup dans les virages rapides de la piste de Losail et surtout sur certains vibreurs. Par conséquent, la FIA a pris des mesures au niveau de la sécurité, non seulement en rétrécissant la piste dans les virages 12 et 13 afin d'éviter que les monoplaces roulent sur ces vibreurs, mais aussi en imposant des relais d'une longueur maximale de 18 tours pour cette course de 57 boucles. Autrement dit, il sera nécessaire de faire trois arrêts au stand, pour un total de quatre relais d'une moyenne de 14 tours.

Après un sprint marqué par trois interventions de la voiture de sécurité et remporté par le rookie Oscar Piastri devant Max Verstappen et l'autre McLaren de Lando Norris, la grille de départ est plus familière ce dimanche : le Champion du monde 2023 est en pole position, avec pour principales rivales les Flèches d'Argent de George Russell et Lewis Hamilton.

Suivent Fernando Alonso et Charles Leclerc, alors que les rapides McLaren ont été victimes des largesses de leurs pilotes quant aux limites de la piste : ayant vu certains tours supprimés, Oscar Piastri et Lando Norris ne s'élancent que sixième et dixième. C'est toujours mieux que Carlos Sainz et Sergio Pérez, qui ont été éliminés en Q2 et ne sont donc que douzième et treizième respectivement sur la grille de départ. Lance Stroll, lui, a encore une fois pris la porte dès la Q1 au volant de son Aston Martin.