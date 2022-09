Alex Albon présent à Singapour ? "Ça va être difficile !"

Charger le lecteur audio

Victime d'une crise d'appendicite le samedi matin du Grand Prix d'Italie, Alex Albon a dû déclarer forfait pour le reste de l'épreuve. Le pilote Williams a été pris en charge et opéré dans la foulée mais l'intervention pour lui retirer l'appendice affecté, souvent qualifiée de "procédure de routine", a pris une mauvaise tournure quand il a été victime d'une défaillance respiratoire liée à l'anesthésie.

Réintubé, après avoir été intubé une première fois lors de l'appendicectomie comme cela est la norme dans les cas où une anesthésie générale est nécessaire, puis transféré en soins intensifs sous ventilation mécanique, Albon a été stabilisé et a vite repris le dessus, avec une sortie de l'hôpital San Gerardo de Monza qui a finalement eu lieu ce mardi.

Depuis sa dernière apparition médiatique le vendredi soir du GP d'Italie, Albon n'avait plus pris la parole publiquement. Il l'a fait exactement une semaine plus tard dans le cadre d'une vidéo postée sur les réseaux sociaux, dans laquelle il réaffirme qu'en dépit de la situation il compte bien être présent pour la prochaine épreuve de la saison 2022 de F1, à savoir le GP de Singapour du 30 septembre au 2 octobre, même s'il reconnaît que ce sera "difficile".

Alex Albon (Williams) lors de la première journée du GP d'Italie

"Je me sens plutôt bien, je me sens bien", a déclaré un Albon visiblement fatigué mais, comme à son habitude, souriant. "Évidemment, samedi, j'ai eu un léger problème et les médecins ont fait un travail incroyable, et je suis très reconnaissant qu'ils m'aient remis en bonne santé et fait sortir de l'hôpital dès mardi."

"Depuis, je suis à Monaco et je commence à marcher. L'objectif est d'être prêt pour Singapour, ce qui va être difficile ! C'est l'une des courses les plus dures auxquelles nous participons, donc ce n'est pas une épreuve aisée, mais nous allons viser haut et voir ce qui se passe."

"Et juste un petit message pour vous remercier de tous les gentils messages", a-t-il ajouté. "Je les ai tous lus - ou autant que possible - et cela me touche beaucoup. Merci, j'espère vous voir à Singapour et bonne continuation."

Albon a été suppléé au pied levé à Monza par Nyck de Vries, qui a fait mieux que se défendre en signant la neuvième position. Il y a fort à parier que si le Thaïlandais ne pouvait défendre ses chances à Singapour, le Néerlandais serait de nouveau dans la Williams. Cela constituerait pour lui un défi tout autre, notamment sur le plan physique, que le circuit de Monza. En sus, si Albon venait à ne pouvoir être présent pour l'épreuve de Marina Bay, la question de sa participation au GP du Japon, seulement une semaine plus tard, se poserait également.

