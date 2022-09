Williams toujours sur la piste Logan Sargeant pour 2023

Charger le lecteur audio

Depuis plusieurs semaines, deux noms sont principalement associés, en vue de 2023, au baquet Williams actuellement occupé par Nicholas Latifi. Il s'agit de Logan Sargeant et de Nyck de Vries, et ce avant même la sortie du Néerlandais en remplacement d'Alex Albon à Monza.

Toutefois, De Vries semble désormais bien moins proche qu'à une époque de la structure de Grove. Il est en effet au programme d'un test avec Alpine et a rencontré ce vendredi Helmut Marko, responsable Red Bull, qui le voit désormais comme un candidat intéressant à un baquet AlphaTauri alors que les efforts ont été interrompus pour tenter d'attirer Colton Herta, maintenant qu'il est clair qu'il n'aura pas de Super Licence.

En dépit de certains bruits laissant entendre le contraire, les informations de Motorsport.com suggèrent qu'il n'existe pas encore d'accord formel entre De Vries et Red Bull. La candidature du Champion Formule E 2020-21 est toutefois prometteuse en vue d'une possible association future, au sein de Red Bull Racing, avec son compatriote Max Verstappen. Et, par ricochet, cela libérerait Pierre Gasly, qui pourrait aller chez Alpine.

Si De Vries venait à rejoindre le clan Red Bull, alors du côté de Williams les efforts seraient concentrés sur Sargeant qui connaît une saison de F2 intéressante et va piloter la FW44 lors des Essais Libres 1 du GP des États-Unis, à Austin. Toutefois, une condition de taille devra être remplie : au soir du meeting d'Abu Dhabi, l'Américain devra être cinquième ou mieux au classement de la Formule 2 pour assurer les points manquants pour obtenir sa Super Licence.

Actuellement troisième avec 135 points au compteur, il demeure sous la menace de plusieurs pilotes : Jack Doohan, Jehan Daruvala et Enzo Fittipaldi comptent tous 126 points, alors que Liam Lawson en a 117, Frederik Vesti 114 et Jüri Vips 110.

Si Sargeant échouait dans cette quête, Williams devrait alors se tourner vers quelqu'un d'autre. Déjà lié au baquet Haas que ne devrait plus occuper Mick Schumacher l'année prochaine, Antonio Giovinazzi paraît être parmi les favoris mais l'Allemand ne semble pas devoir être écarté. La candidature de Jack Aitken, qui a remplacé George Russell chez Williams pour le GP de Sakhir 2020, est également valable.

Une autre solution qui n'est pas écartée pourrait être, pour Williams et Alpine, de ressusciter l'accord de prêt qui avait un temps été envisagé pour Oscar Piastri et d'en faire bénéficier Jack Doohan, junior de la marque française.

Avec Adam Cooper