AlphaTauri se donne "5 sur 10" pour le début de saison 2021

Après 11 des 23 Grands Prix prévus en 2021, AlphaTauri figure en sixième position du classement constructeurs, neuf points derrière Alpine mais 20 devant Aston Martin. Pierre Gasly a été le fer de lance de la formation italienne, avec à son compteur 50 des 68 points inscrits par l'écurie depuis le début de la campagne et surtout, en prime, le podium du GP d'Azerbaïdjan.

Interrogé avant la trêve sur le bilan qu'il tire de ce début de saison, le directeur de l'équipe, Franz Tost, a déclaré : "Nous avons eu de très bonnes courses, des moments forts. Vous savez, quand je regarde le début de la saison, nous étions très compétitifs, comme nous le sommes maintenant. [...] [Pierre] était en cinquième position lors des qualifications à Bahreïn, malheureusement [il y a eu] cet accident avec [Daniel] Ricciardo où il a perdu l'aileron avant, et la course a été perdue. Mais Yuki [Tsunoda], pour sa première course, a marqué des points et a terminé en neuvième position."

"Quand nous sommes allés à Imola, Yuki a eu un gros accident lors des qualifications, mais nous avons terminé en septième position, ce qui était très bien, et nous avons marqué beaucoup de points. Ensuite nous sommes allés à Monaco... OK, d'abord nous étions à Portimão et ensuite à Barcelone, mais les deux courses n'ont pas été très réussies pour nous, nous n'avons marqué que deux points. Et puis nous sommes arrivés à Monaco, une course très, très compétitive pour Pierre, qui a fini sixième, et le point culminant jusqu'à présent a été la course d'après, à Bakou, quand Pierre a terminé troisième et Yuki septième."

S'exprimant au cours du week-end du GP de Hongrie, qui s'est avéré être le second meilleur pourvoyeur de points en 2021 pour AlphaTauri (19 unités, à comparer aux 21 inscrites à Bakou), Tost ne se montrait pas vraiment ravi par la série sur laquelle restait alors son écurie : "Les trois dernières courses [avant Budapest], je ne suis pas très satisfait, parce que nous n'avons marqué que quatre points. [...] En Autriche lors des deux courses et à Silverstone. Et bien sûr, ce n'était pas suffisant. Je m'attendais à beaucoup plus."

Surtout dans le contexte d'une lutte qui s'annonce serrée avec Alpine et Aston Martin, la première ayant remporté l'épreuve magyare et la seconde ayant d'abord connu la joie de la seconde position avant de tout perdre en raison d'une disqualification. "C'est une lutte difficile. Nous avons des équipes très fortes près de nous, avec Aston Martin et Alpine, et nous devons tout faire pour terminer en cinquième position."

Enfin, quand il lui a été demandé de noter ce début de saison, il a déclaré : "Dans la moyenne, je dirais cinq. Un cinq veut dire, sur 10, qu'il y a encore 50% à améliorer."