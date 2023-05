Alpine F1 subit un très inquiétant zéro pointé à Bakou

Alpine avait abordé la trêve printanière en subissant en fin de GP d'Australie les affres d'un ultime départ arrêté qui avait sabordé les efforts et les espoirs de l'écurie d'inscrire de gros points, au terme d'une épreuve où la performance avait été au rendez-vous. En Azerbaïdjan, non seulement les points ont été absents mais, bien plus inquiétant, la structure française n'était pas du tout là en performance.

Le nouveau format sprint, avec une seule séance d'essais libres avant d'enchaîner deux qualifications et deux courses, n'est pas arrivé au meilleur moment pour les hommes d'Enstone, d'autant plus que les deux pilotes ont justement perdu du temps lors de ces EL1, Pierre Gasly sur problème moteur et Esteban Ocon en raison d'une alerte à l'arrière de la voiture.

Mais au sortir d'un GP où tout le monde était logé à la même enseigne, il est certain qu'Alpine a dévissé totalement et était prêt à sacrifier gros pour tenter de comprendre ses difficultés, comme l'a montré la décision de rompre le parc fermé et de faire partir l'A523 la mieux placée sur les deux grilles depuis les stands.

"On n'avait pas le choix de toute façon, on devait changer de réglages pour plein de raisons, pas seulement la performance", a lancé Ocon au micro de Canal+ après le GP. "Donc oui, on va avoir pas mal de datas, ce qui est super, pour les prochaines courses parce que ça risque d'être des circuits aussi compliqués. C'est bien pour nous."

Comme pour parfaire ce "week-endus horribilis", le #31 n'a pas bénéficié d'un petit coup de pouce du destin à la fin de son premier et extrêmement long relais en pneus durs sous la forme d'une voiture de sécurité qui lui aurait offert un arrêt à moindre frais : "On n'a pas eu, forcément, la bonne stratégie qui a fonctionné avec la chance à la fin. On a essayé, on était dans les points jusqu'à ce dernier tour avant l'arrêt, donc on aura essayé. La chance qu'on a, c'est qu'on peut réessayer la semaine prochaine."

On était capables de suivre les Ferrari [à Melbourne] et ce week-end, ça a été à des années-lumière. Pierre Gasly

Dans le même temps, pour Gasly, touché par des soucis mécaniques en EL1 puis auteur d'un coûteux contact avec le mur lors des qualifications du vendredi avant de subir une nouvelle défaillance pendant le shootout, le son de cloche se veut un peu plus brutal : il y a du pain sur la planche pour l'équipe tricolore.

"Il faut retenir qu'il va falloir travailler énormément", a-t-il expliqué sur Canal+. "Je pense que ça a été un week-end extrêmement compliqué depuis le début. Il fallait essayer quelque chose aujourd'hui, ce qu'on a fait. Malheureusement, on n'avait juste pas la performance pour aller jouer devant et il va falloir vite aller de l'avant, essayer de comprendre ce qui n'a pas été et se concentrer sur Miami. Mais c'est sûr que ça a été un week-end assez long et frustrant."

La frustration étant d'autant plus grande que Gasly a pu expérimenter de près, en Australie, le potentiel de sa monoplace : "Je pense que c'est assez clair : la voiture peut être performante, on l'a montré à Melbourne. On était capables de suivre les Ferrari et ce week-end, ça a été à des années-lumière. Donc je pense que, clairement, la voiture a du potentiel, malheureusement on n'a pas pu l'exploiter."

Et bien entendu, le nouveau format sprint n'a pas aidé : "Avec seulement quatre tours en EL1, on n'a pas pu vraiment la régler comme on le voulait. Esteban a essayé d'autres réglages aujourd'hui, il va falloir voir un peu ce que ça a donné de son côté, mais je pense que très clairement on est passés à côté du week-end. C'est un format qui rend les choses plus difficiles, maintenant à nous de travailler, de rebondir et de montrer beaucoup plus de vitesse le week-end prochain."