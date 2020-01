Droits TV : en France, la F1 reste sur Canal+

Détenteur des droits TV de la Formule 1 depuis la saison 2013, le groupe Canal+ a annoncé avoir prolongé cet engagement de deux années supplémentaires. Alors que le précédent contrat s'achevait fin 2020, le nouvel accord permet d'assurer la présence de la catégorie reine sur les antennes du groupe au moins jusqu'au terme de la saison 2022.

Cette annonce confirme que la Formule 1 restera diffusée sur des chaînes à péage, même si ces dernières saisons des accords ont été trouvés pour permettre la diffusion de quatre Grands Prix par an en clair, sur les chaînes du groupe TF1. La poursuite ou non de cette pratique n'a, pour l'heure, pas été précisée. La diffusion du Grand Prix de France sur une chaîne non cryptée est toutefois une certitude puisqu'il s'agit d'un "événement sportif d'importance majeure" auquel l'ensemble des spectateurs doivent avoir accès.

Les droits TV détenus par le groupe Canal+ lui assurent non seulement la diffusion en direct de tous les Grands Prix de Formule 1, mais lui permet également de retransmettre les magazines autour de la discipline ainsi que la Formule 2 et la Formule 3.

"Après l'obtention récente de matchs de Ligue 1 dès la rentrée prochaine, des deux meilleures affiches de la ligue des champions et du top match de la Ligue Europa à partir de 2020, le renouvellement des droits de la Formule 1 sur Canal+ est une excellente nouvelle pour nos abonnés", se réjouit Thierry Cheleman, directeur des sports du groupe Canal+. "La saison s’est achevée sur une note très positive, en attestent les audiences qui culminent à plus d’1,1 million pour le Grand Prix d’Italie à Monza. Les téléspectateurs de Canal+ ont une forte appétence pour la Formule 1 et plébiscitent la qualité de notre couverture éditoriale."

"Sur nos antennes, la saison 2020 est d’ores et déjà placée sous le signe de l’immersion et de l’expertise : les diffusions en intégralité, des services enrichis sur myCanal, des reportages et interviews, des émissions en direct autour de tous nos journalistes et consultants. Côté piste, Charles Leclerc et Max Verstappen vont plus que jamais défier Lewis Hamilton. De magnifiques défis attendent les trois pilotes français, notamment Esteban Ocon chez Renault. Le calendrier compte pour la première fois 22 rendez-vous avec le retour du Grand Prix des Pays-Bas et l’apparition du Grand Prix du Vietnam. Bref, il y a mille bonnes raisons de se passionner pour la Formule 1 dans les saisons à venir !"

