Les organisateurs du GP de Miami dévoilent un nouveau tracé

Les organisateurs du Grand Prix de Miami ont révélé un nouveau tracé qui reste à l'écart des routes publiques et se concentre autour du Hard Rock Stadium, pour éviter de trop perturber la circulation. En outre, ils ont promis qu'il n'y aurait "pas de roulage durant les heures d'école", en réponse directe aux plaintes au sujet de la potentielle pollution de l'air et du bruit, qui aurait pu avoir un impact sur les écoles locales.

Cette nouvelle tombe avant une réunion cruciale du comité des maires du Comté de Miami-Dade ce mercredi, où les plans pour la course et l'établissement des zones autour du stade, seront une nouvelle fois discutés. La carte a été révélée sur Twitter par Tom Garfinkel, PDG de l'équipe de NFL des Miami Dolphins et de l'organisation du stade. Garfinkel, qui avait été vice-président du Chip Ganassi Racing, est aussi le promoteur du futur Grand Prix de F1.

"Le Grand Prix de Miami de F1 valorisera Miami-Dade et Miami Gardens auprès du monde entier", a-t-il déclaré. "Voici le nouveau tracé, un circuit de classe mondiale qui n'utilisera pas la 199e rue, et il n'y aura pas de roulage durant les heures d'école. Nous espérons que la commission du Comté soutiendra notre effort pour nous permettre de vous proposer cet événement mondial d'envergure !"

Lire aussi : L'incroyable projet saoudien pour organiser un GP de F1 à Qiddiya

La version initiale de la piste du stade utilisait une section de 800 mètres de la 199e rue, qui a été construite avec le stade mais demeure une route publique. En évitant de l'emprunter et en se contentant du terrain du stade, Garfinkel espère apaiser l'inquiétude majeure des habitants, à savoir l'accès et le trafic durant le week-end de course. L'un des points déterminants est que le cadastre du stade inclut des courses automobiles comme possible utilisation du terrain.

La proposition, débattue et votée lors d'une réunion ce mercredi, doit amender une section spécifique afin que les courses "ne puissent être approuvées dans le district que comme des exceptions après une audition publique". Le mémo instauré par la préfète du comté, Barbara Jordan, note que même si une course "peut avoir un impact positif sur la communauté, sous la forme d'une publicité importante, pour le développement du tourisme et de l'économie", elle peut aussi avoir un aspect négatif sur les habitants, "car les véhicules sont bruyants et peuvent dégager des fumées d'échappement, et la durée de la course et de la fermeture des routes peut causer des embouteillages et ennuyer les habitants".

Jordan propose que les candidats à l'organisation d'une course dans la zone proposent un plan sur lequel figurent "des normes de sécurité pour confiner les accidents et autres impacts de la course à la piste elle-même, et loin des propriétés adjacentes", ainsi qu'une "distance entre la course, les zones des spectateurs et les propriétés résidentielles familiales". De plus, il faut qu'il y ait "un plan pour limiter l'impact sur les propriétés familiales du bruit, des odeurs, des accidents, de la foule, et d'autres effets inhérents aux sports attirant du public et à l'utilisation de voitures de courses".

Les habitants de Miami Gardens ont voté contre la course lors d'une réunion récente. Les riverains planifient aussi une manifestation devant le Hard Rock Stadium le 2 février, jour du Superbowl qui opposera les 49ers de San Francisco aux Chiefs de Kansas City. Des prospectus pour l'événement comportent le titre "S'opposer à l'injustice environnementale à Miami Gardens, dites 'non' à la Formule 1 au Hard Rock Stadium".