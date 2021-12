Duels en qualifications : le point après le GP d'Abu Dhabi 2021

Motorsport.com vous propose, après chaque épreuve de la saison 2021 de Formule 1, de faire le point sur les duels entre les équipiers dans l'exercice des qualifications. Il s'agit d'un exercice purement statistique.

Les tableaux des duels en qualifications sont basés sur les résultats officiels des séances de qualifications, et non pas sur la position finale sur la grille de départ le dimanche. Ils ne prennent donc pas en compte les pénalités qui peuvent être infligées avant ou après les séances. Ils ne tiennent pas compte non plus du format de Qualifications Sprint testé à Silverstone, Monza et Interlagos, s'appuyant à chaque fois sur la séance "traditionnelle" disputée en amont.

Quand un problème technique ou un incident quelconque, clairement identifié, touche un pilote et l'empêche de signer un temps représentatif, il est dans la mesure du possible signalé dans le tableau.

Mercedes

Lewis Hamilton 16-6 Valtteri Bottas 2 Bahreïn 3 (+0,201 en Q3) 1 Émilie-Romagne 8 (+0,487 en Q3) 2

(+0,007 en Q3) Portugal 1 1 Espagne 3 (+0,132 en Q3) 7 (+0,494 en Q3) Monaco 3 2 Azerbaïdjan 10 (+1,209 en Q3) 2 France 3 (+0,128 en Q3) 3 (+0,032 en Q3) Styrie 2 4 Autriche 6 (+0,035 en Q3) 1 Grande-Bretagne 3 (+0,194 en Q3) 1 Hongrie 2 (+0,315 en Q3) 3 Belgique (pluie) 8 (+2,403 en Q3) 2 Pays-Bas 3 (+0,299 en Q3) 2 (+0,096 en Q3) Italie 1 4 Russie (pluie) 7 (+0,660 en Q3) 1 Turquie (piste humide) 2 (+0,130 en Q3) 2 États-Unis 4 (+0,356 en Q3) 2 (+0,145 en Q3) Mexico 1 DSQ (DRS non conforme) São Paulo 2 1 Qatar 3 (+0,651 en Q3) 1 Arabie saoudite 2

(+0,111 en Q3) 1 Abu Dhabi 6

(+0,556 en Q3)

Red Bull

Max Verstappen 20-2 Sergio Pérez 1 Bahreïn 11

(+0,341 en Q2) 3 (+0,052 en Q3) Émilie-Romagne 2 3 Portugal 4 (+0,144 en Q3) 2 Espagne 8 (+0,924 en Q3) 2 Monaco 9 (+0,997 en Q3) 3 Azerbaïdjan 7 (+0,354 en Q3) 1 France 4 (+0,455 en Q3) 1 Styrie 5 (+0,327 en Q3) 1 Autriche 3 (+0,270 en Q3) 2 Grande-Bretagne 5 (+0,635 en Q3) 3 Hongrie 4 (+0,581 en Q3) 1 Belgique (pluie) 7

(+2,347 en Q3) 1 Pays-Bas 16

(+0,494 en Q1) 3 Italie 9 (+0,645 en Q3) 20

(Pas de chrono) Russie (pluie) 9 3 Turquie (piste humide) 7 (+0,510 en Q3) 1 États-Unis 3 (+0,224 en Q3) 3 Mexico 4 (+0,117 en Q3) 1 São Paulo 3 (+0,111 en Q3) 2 Qatar 11 (+0,362 en Q2) 3 Arabie saoudite 5 (+0,470 en Q3) 1 Abu Dhabi 4

(+0,838 en Q3)

McLaren

Daniel Ricciardo 7-15 Lando Norris 6 Bahreïn 7 (+0,047 en Q3) 6 Émilie-Romagne 7 (+0,049 en Q3) 16 (+1,045 en Q1) Portugal 7 7 Espagne 9 (+0,388 en Q3) 12 (+0,567 en Q2) Monaco 5 13 (+0,745 en Q2 / accident) Azerbaïdjan 6 10 (+0,130 en Q3) France 8 13 (+0,510 en Q2) Styrie 4 13 (+0,304 en Q2) Autriche 2 7 (+0,002 en Q3) Grande-Bretagne 6 11 (+0,486 en Q2) Hongrie 6 4 Belgique (pluie) 10

(pas de chrono en Q3 / accident) 10 Pays-Bas 13

(+0,541 en Q2 / drapeaux rouges) 5 (+0,023 en Q3) Italie 4 5 (+2,163 en Q3) Russie (pluie) 1 16 (+0,743 en Q1) Turquie (piste humide) 8 7 États-Unis 8 (+0,079 en Q3) 7 Mexico 10 (+20,067 en Q3 / a joué l'aspiration pour Ricciardo) 8 (+0,059 en Q3) São Paulo 7 14 (+0,381 en Q2) Qatar 6 11 (+0,324 en Q2) Arabie saoudite 7 10 (+0,478 en Q3) Abu Dhabi 3

Aston Martin

Lance Stroll 8-14 Sebastian Vettel 10 Bahreïn 18

(+0,795 en Q1 / drapeau jaune dans dernier tour) 10 Émilie-Romagne 13 (+0,256 en Q2) 17 (+0,510 en Q1) Portugal 10 11 Espagne 13 (+0,105 en Q2) 13 (+0,291, en Q2) Monaco 8 19

(pas de chrono en Q1 / accident) Azerbaïdjan 11 19 (pas de tour rapide en Q1) France 12 10 Styrie 14 (+0,212 en Q2) 10 (+0,048 en Q3) Autriche 8 15 (+0,562 en Q2) Grande-Bretagne 10 12 (+0,099 en Q2) Hongrie 10 15

(+1,417 en Q2) Belgique (pluie) 5 12 Pays-Bas 17

(+0,293 en Q1) 12 (+0,107 en Q2) Italie 11 8 Russie (pluie) 11 (+0,213 en Q2) 9 Turquie (piste humide) 11 (+0,194 en Q2) 16 (+0,702 en Q1) États-Unis 12 20 (3,371 en Q1 / accident) Mexico 11 15 (+0,212 en Q1) São Paulo 11 12 (+0,314 en Q2) Qatar 10 18 (+0,170 en Q1) Arabie saoudite 17 13 Abu Dhabi 15 (+0,239 en Q2)

Alpine

Esteban Ocon 11-11 Fernando Alonso 16 (+0,861 en Q1 / drapeau jaune dans dernier tour) Bahreïn 9 9 Émilie-Romagne 15 (+0,476 en Q2) 6 Portugal 13 (+0,870 en Q2) 5 Espagne 10 (+0,567 en Q3) 11 Monaco 17 (+0,465 en Q1) 12 (+0,078 en Q2) Azerbaïdjan 10 11 (+0,187 en Q2) France 9 17 (+0,246 en Q1) Styrie 9 17 (+0,579 en Q1) Autriche 14 13 (+0,095 en Q2) Grande-Bretagne 11 8 Hongrie 9 (+0,062 en Q3) 9 Belgique (pluie) 14

(+0,851 en Q2) 8 Pays-Bas 9 (+0,023 en Q3) 14 (+0,034 en Q2) Italie 13 10 (+1,661 en Q3) Russie (pluie) 6 12 (+0,928 en Q2) Turquie (piste humide) 6 11 États-Unis 14 (+9,172 en Q2 / a joué l'aspiration pour Ocon) 15 Mexico 16 (+0,326 en Q1) 10 (+0,052 en Q2) São Paulo 9 9

(+0,358 en Q3) Qatar 5 9 Arabie saoudite 13 (+0,346 en Q2) 9 Abu Dhabi 11 (+0,040 en Q2)

Ferrari

Charles Leclerc 13-9 Carlos Sainz 4 Bahreïn 8

(+0,537 en Q3) 4 Émilie-Romagne 11 (+0,391 en Q2) 8 (+0,267 en Q3) Portugal 5 4 Espagne 6 (+0,110 en Q3) 1 Monaco 4 (+0,377 en Q3) 1 Azerbaïdjan 5

(+0,358 en Q3) 7 (+0,147 en Q3) France 5 7 Styrie 12 (+0,154 en Q2) 12 (+0,041 en Q2) Autriche 11 4 Grande-Bretagne 9 (+0,179 en Q3) 7 Hongrie 15 (pas de chrono en Q2 / accident) 11 Belgique (pluie) 13

(+0,416 en Q2) 5 Pays-Bas 6

(+0,010 en Q3) 8 (+0,048 en Q3) Italie 7 15 (pas de chrono en Q2) Russie (pluie) 2 4 Turquie (piste humide) 15 (pas de chrono en Q2) 5 États-Unis 6 (+0,186 en Q3) 8 Mexico 6 (+0,076 en Q3) 6 (+0,134 en Q3) São Paulo 5 13 (+0,222 en Q2) Qatar 7 4 Arabie saoudite 15 (+25,193 en Q2 / tête-à-queue) 7 (+0,130 en Q3) Abu Dhabi 5

AlphaTauri

Pierre Gasly 21-1 Yuki Tsunoda 5 Bahreïn 13

(+0,690 en Q2) 5 Émilie-Romagne 20 (pas de chrono en Q1 / accident) 9 Portugal 14 (+0,411 en Q2) 12 Espagne 16 (+0,366 en Q1) 6 Monaco 16 (+0,536 en Q1) 4 Azerbaïdjan 8

(+0,646 en Q3) 6 France 20 (pas de chrono en Q1 / accident) 6 Styrie 8 (+0,278 en Q3) 6 Autriche 7 (+0,166 en Q3) 12 Grande-Bretagne 16 (+0,443 en Q1) 5 Hongrie 16 (+1,045 en Q1) 6 Belgique (pluie) 17

(+2,026 en Q1) 4 Pays-Bas 15

(+1,773 en Q2 / drapeaux rouges) 6 Italie 17 (+0,533 en Q1) 12 Russie (pluie) 13 (+0,110 en Q2) 5 Turquie (piste humide) 10 (+1,042 en Q3) 9 États-Unis 10 (+0,800 en Q3) 5 Mexico 9 (+0,702 en Q3 / a joué l'aspiration pour Gasly) 4 São Paulo 12 (+0,580 en Q2) 4 Qatar 8 (+0,241 en Q3) 6 Arabie saoudite 8

(+0,317 en Q3) 12 (+0,639 en Q2) Abu Dhabi 8

Alfa Romeo

Kimi Räikkönen 7-13 Antonio Giovinazzi 14

(+0,530 en Q2) Bahreïn 12 16 Émilie-Romagne 17 (+0,148 en Q1) 15 (+0,703 en Q2) Portugal 12 17 (+0,368 en Q1) Espagne 14 14 (+0,233 en Q2) Monaco 10 14 Azerbaïdjan 20

(pas de chrono en Q1 / accident) 17 (+0,632 en Q1) France 13 18 (+0,337 en Q1) Styrie 15 16 (+0,227 en Q1) Autriche 15 17 (+0,467 en Q1) Grande-Bretagne 14 13 Hongrie 14 (+0,019 en Q2) 19

(+2,146 en Q1) Belgique (pluie) 16 16 Russie (pluie) 18 (+1,437 en Q1) 19 (+1,095 en Q1) Turquie (piste humide) 18 18 (+0,391 en Q1) États-Unis 13 12 Mexico 14

(+0,332 en Q2) 13 São Paulo 14 (+0,724 en Q2) 16 Qatar 18 (+0,106 en Q1) 12 (+0,269 en Q2) Arabie saoudite 10 18 (+0,661 en Q1) Abu Dhabi 14

Robert Kubica 0-2 Antonio Giovinazzi 18 (+1,251 en Q1) Pays-Bas 7 18 (+1,333 en Q1) Italie 10

Haas

Mick Schumacher 20-2 Nikita Mazepin 19 Bahreïn 20 (+0,824 en Q1 / tête-à-queue dans dernier tour) 18 Émilie-Romagne 19 (+0,518 en Q1) 19 Portugal 20 (+0,460 en Q1) 18 Espagne 20 (+0,690 en Q1) 20 (pas de chrono en Q1 / accident en EL3) Monaco 19 17 Azerbaïdjan 18 (+0,080 en Q1) 15 France 18 (+0,612 en Q1) 19 Styrie 20 (+0,151 en Q1) 19 Autriche 20 (+0,524 en Q1) 19 Grande-Bretagne 20 (+0,313 en Q1) 20

(pas de chrono en Q1 / accident en EL3) Hongrie 19 18 Belgique (pluie) 20

(+0,966 en Q1) 19 Pays-Bas 20 (+0,488 en Q1) 18 Italie 20 (+0,468 en Q1) 17 Russie (pluie) 19 (3,934 en Q1) 14 Turquie (piste humide) 20

(+2,894 en Q1) 19 États-Unis 20 (+0,297 en Q1) 18 Mexico 19

(+0,445 en Q1) 18 São Paulo 19 (+0,260 en Q1) 19 Qatar 20 (+2,452 en Q1) 19 Arabie saoudite 20 (+1,009 en Q1) 19 Abu Dhabi 20 (+0,779 en Q1)

Williams

George Russell 20-2 Nicholas Latifi 15 Bahreïn 17

(+0,620 en Q1) 12 Émilie-Romagne 14 (+0,332 en Q2) 11 Portugal 18 (+0,488 en Q1) 15 Espagne 19 (+0,774 en Q1) 15 Monaco 18 (+0,350 en Q1) 15 Azerbaïdjan 16 (+0,400 en Q1) 14 France 16 (+0,002 en Q1) 11 Styrie 16 (+0,142 en Q1) 9 Autriche 18 (+0,288 en Q1) 8 Grande-Bretagne 18 (+0,583 en Q1) 17 Hongrie 18 (+0,092 en Q1) 2 Belgique (pluie) 12

(+1,106 en Q2) 11 Pays-Bas 14 (+0,829 en Q2 / drapeau rouge puis accident) 15 Italie 16 (+0,035 en Q1) 3 Russie (pluie) 14 (pas de chrono en Q2) 13 Turquie (piste humide) 17 (+0,669 en Q1) 15 États-Unis 17 (+0,248 en Q1) 13 Mexico 17 (+0,798 en Q1) 17 (+0,056 en Q1) São Paulo 16 15 Qatar 17 (+0,350 en Q1) 14 Arabie saoudite 16 (+0,251 en Q1) 17 (+0,085 en Q1) Abu Dhabi 16