EL1 - Bottas devance Verstappen d'un souffle

Valtteri Bottas reste le champion des Essais Libres 1. Pour la troisième fois en trois Grands Prix, et comme souvent lors des saisons précédentes, c'est le Finlandais qui a pris l'avantage lors de cette séance inaugurale du week-end.

La première demi-heure de ces essais a vu l'ensemble des concurrents redécouvrir ce circuit de Barcelone légèrement modifié, avec un virage 10 moins serré et plus rapide, similaire à la version utilisée jusqu'en 2003, pour des questions de sécurité pour les pilotes moto.

Cette demi-heure, tous les concurrents l'ont passée en pneus durs à l'exception du local de l'étape Fernando Alonso, qui a pris la deuxième place à mi-séance en 1'19"950 avec les tendres, derrière Lewis Hamilton (1'19"675). Ce dernier s'est plaint lors de son premier run que sa Mercedes tirait sur la droite. Suivaient Max Verstappen (1'20"063), Sergio Pérez (1'20"540), Valtteri Bottas (1'20"707) et Lando Norris (1'20"741), puis, deux dixièmes plus loin, Pierre Gasly, Charles Leclerc, Yuki Tsunoda et Carlos Sainz. Nicholas Latifi occupait une notable 13e place.

Par la suite, tous ont chaussé les gommes tendres, sauf les Ferrari en mediums, et sans surprise, les chronos se sont nettement améliorés – à commencer par Bottas, qui a signé le meilleur temps en 1'18"504 avant une courte excursion dans l'herbe lorsqu'il a été gêné par une Ferrari aux abords de la chicane. Verstappen n'était pas loin, en 1'18"537, et Hamilton non plus, auteur d'un 1'18"627. Norris, Leclerc et Sainz complétaient le top 6, les Ferrari ayant signé des chronos intéressants avec leurs mediums. Gasly, Vettel, Pérez et Stroll étaient les seuls autres pilotes à moins d'une seconde de la référence, avec une performance encourageante pour une écurie Aston Martin en difficulté depuis le début de la saison.

Le principal incident de la séance a été le tête-à-queue de Robert Kubica au virage 10, le pilote de réserve Alfa Romeo s'immobilisant dans le bac à gravier au volant de la monoplace de Kimi Räikkönen et provoquant une interruption au drapeau rouge. Kubica n'était d'ailleurs pas le seul essayeur en piste ce vendredi matin : c'était également le cas de Roy Nissany à la place de George Russell chez Williams, et l'Israélien n'a pas démérité avec quatre dixièmes de déficit sur Latifi.

On a également déploré la sortie de piste de Nikita Mazepin au virage 8, dont le pilote Haas s'est tiré sans dommages ; il s'est ensuite attiré les foudres de Charles Leclerc, qui s'est estimé gêné et a lancé à la radio "Mazepin ne changera jamais". Enfin, le Russe a délaissé son nouveau baquet, apparemment inconfortable, à la mi-séance pour reprendre l'ancien.

Grand Prix d'Espagne - Essais Libres 1