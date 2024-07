La F1 dévoile les six courses sprint pour 2025

Alors que le calendrier 2025 a été dévoilé il y a trois mois, la Formule 1 a annoncé les six épreuves qui seront disputées au format sprint, avec un seul changement à signaler par rapport à 2024.

En effet, en 2025, les Grands Prix sprint auront lieu en Chine, à Miami, en Belgique, à Austin, à São Paulo et au Qatar. Cette année, le sprint organisé en Europe a eu lieu lors du GP d'Autriche, fin juin, mais l'an prochain c'est donc Spa qui aura pour la deuxième fois cet honneur après 2023.

Les sprints, à savoir des courses courtes (100 km) disputées le samedi, ont été introduits en Formule 1 en 2021, d'abord au nombre de trois dans une phase de test grandeur nature. Initialement et jusqu'en 2022, le format voyait une séance qualificative organisée afin de déterminer l'ordre de départ du sprint, avant que l'ordre d'arrivée de cette dernière ne détermine celui de la grille de la course du dimanche.

Lire aussi : Formule 1 Voici les 14 pilotes déjà annoncés sur la grille F1 2025

En 2023, en plus de doubler leur nombre, c'est leur format qui a été modifié, avec une séance de qualifications pour chaque course. Ces séances étaient organisées le vendredi soir (pour la course du dimanche) et le samedi matin (pour le sprint du samedi), de sorte que le samedi était entièrement consacré au sprint, avant l'épreuve principale du dimanche. Mais cela n'était pas sans poser des problèmes puisque cela voulait dire que le parc fermé était en vigueur dès le vendredi soir et empêchait tout changement.

Cette année, le format a encore été changé afin que les qualifications et les courses se suivent plus logiquement et que les écuries aient la possibilité de modifier leurs réglages : les qualifs sprint ont lieu le vendredi soir, le sprint a lieu le samedi matin, les qualifications normales ont lieu le samedi après-midi et la course le dimanche.

À ce stade, un changement de format n'est pas encore à l'ordre du jour même si des discussions sur le sujet ont eu lieu en Commission F1 plus tôt dans la saison et auront lieu d'ici 2025, en bénéficiant du retour d'expérience du format adopté cette année. En toute logique, depuis quatre ans et l'introduction des sprints, de meilleures audiences ont été constatées les vendredis des GP sprint par rapport aux week-ends classiques.

Le calendrier F1 2025