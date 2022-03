Ferrari "plus ou moins dans la bataille" pour la pole

Charger le lecteur audio

Même si Charles Leclerc et Carlos Sainz n'ont pas signé le meilleur temps des EL1 et EL2 du Grand Prix de Bahreïn, qui marque le coup d'envoi de la saison 2022 de F1, les pilotes de la Scuderia Ferrari ont été très performants au cours de cette première journée. Le matin comme l'après-midi, les hommes en rouge sont venus compléter le top 3, suivant Pierre Gasly en EL1 et Max Verstappen en EL2.

Et avec le plus gros total de tours parcourus en essais hivernaux, le Cheval Cabré semble allier fiabilité et performance cette saison, de quoi justifier les grandes ambitions de Leclerc pour ce week-end, même si le pilote monégasque reconnaît que ses adversaires n'ont pas encore dévoilé leur vrai potentiel à Sakhir.

"Personne n'est à la limite absolue de la voiture mais il n'y a eu aucune mauvaise surprise aujourd'hui, ce qui est bon signe", commente-t-il. "Il semble donc que nous soyons plus ou moins dans la bataille, ce qui est bien. Cela nous donne un peu le sourire. Mais il reste beaucoup de travail à faire pour demain ; espérons pouvoir nous battre pour la pole."

Deux fois deuxième ce vendredi, Leclerc a également été aperçu en mauvaise posture lorsqu'il a (brièvement) perdu le contrôle de sa F1-75 à la sortie du virage 11 en EL1. Selon l'intéressé, il était nécessaire de chercher les limites de sa monture avant que le week-end ne s'accélère. "Je suis assez confiant avec la voiture. Il s'agit de chercher la limite aujourd'hui afin de ne pas faire la même erreur demain. J'ai attaqué, et au final nous avons eu besoin d'un tour rapide dans le second tour, alors je pense qu'il reste un peu de marge", ajoute-t-il.

"Ça ne se présente pas trop mal, ça s'est bien passé aujourd'hui. Nous avons testé beaucoup de choses, nous en avons changé pas mal sur la voiture par rapport au début ce matin, et toutes les modifications que nous avons faites nous ont fait progresser. Nous devons faire le même pas en avant pour demain ; espérons avoir la voiture pour nous battre."

Charles Leclerc, Ferrari F1-75

De l'autre côté du garage rouge, Sainz a lui aussi été au rendez-vous, néanmoins il n'est pas aussi satisfait que son coéquipier sur cette première journée. L'Espagnol explique avoir été en difficulté lors de la deuxième séance, au moment de mettre les pneus avant en température pour des relais courts.

"Je pense que ça a été un début positif pour l'équipe, cela confirme un peu le bon sentiment que nous avons depuis les essais", relate-t-il. "De mon côté, franchement, les EL2 ont été relativement durs. Je ne comprends toujours pas complètement la voiture dans les runs courts. J'ai du mal avec le pneu avant, avec la mise en température, j'ai beaucoup de sous-virage en milieu de virage et je ne la pilote probablement toujours pas de la manière dont je le devrais idéalement. Nous avons donc un peu de travail à faire de ce côté-là, et il faut que je travaille ce soir pour m'assurer de trouver du temps au tour en vue de demain.

"Je sais sur quoi nous devons travailler, je sais quels domaines nous devons améliorer. Espérons pouvoir prendre les bonnes mesures pour demain et faire un pas en avant clair, car pour le moment, je ne suis pas entièrement satisfait, je ne suis pas dans une super situation au niveau du pilotage et de la sensation avec les pneus avant."