La FIA refroidit les ardeurs d'un projet de Grand Prix à Madrid

La FIA a tenu à temporiser alors que la perspective d'un Grand Prix d'Espagne organisé dans les rues de Madrid à partir de 2026 paraît de plus en plus pressante. La semaine dernière, des discussions avancées entre les promoteurs et la Formule 1 ont été rapportées pour ce projet aux contours devenus tout à coup plus précis.

L'objectif serait de tracer un circuit autour de l'IFEMA, un centre majeur pour l'organisation de conférences et de conventions proche de l'aéroport Madrid-Barajas. Le circuit, d'une longueur d'environ 5 km, utiliserait ainsi l'IFEMA comme paddock, ainsi que des portions de route.

La précision de ces détails ne signifie toutefois pas que le dossier est à ce point avancé, en tout cas au regard de la FIA. Car l'instance internationale fait savoir qu'elle n'a pas encore été sollicitée pour travailler sur les éléments clés devant mener à l'homologation du circuit. Président du Sénat de la FIA mais également de la Fédération espagnole de sport automobile, Carmelo Sanz de Barros a fait le point auprès d'une sélection de médias, parmi lesquels Motorsport.com.

"Il existe un processus clair pour organiser un Grand Prix dans un endroit donné, et je ne crois pas que ce processus soit respecté si l'on en croit ce que l'on peut lire", tempère-t-il. "La Fédération espagnole de l'automobile est le point de départ du processus, car chaque fois que l'on veut organiser une nouvelle compétition dans un pays, il faut s'adresser à sa fédération. La fédération espagnole a-t-elle reçu, à ce jour, ce projet pour l'analyser et l'étudier ? Non. Cette étape n'a pas encore été franchie."

"Ensuite, lorsque la fédération espagnole considère que ce projet est viable et qu'elle est intéressée, à qui le transmet-elle ? À la FIA, car ils doivent l'homologuer. S'il s'agit d'un circuit semi-urbain, la première chose à faire est de l'homologuer, de le certifier, etc. Donc si la fédération espagnole n'a rien reçu, elle n'a rien envoyé à la FIA, et la FIA n'a donc rien reçu. Personne [à la FIA] n'a donc travaillé jusqu'à présent sur ce projet dont la presse s'est fait l'écho ces derniers jours."

Plusieurs projets à Madrid

Selon Carmelo Sanz de Barros, les détails du projet pourraient avoir été volontairement diffusés par les organisateurs dans une tentative de communication pour prendre une longueur d'avance, alors que le Grand Prix d'Espagne est jusqu'à présent organisé sur le circuit de Barcelone. Les tensions politiques dans le pays pourraient aussi en être l'une des raisons, et les dossiers en réalité plus nombreux pour attirer la Formule 1 dans la capitale espagnole.

"J'ai lu beaucoup de choses sur le fait que Madrid essayait de voler Barcelone, de tuer Montmeló, ce genre de choses", explique-t-il. "Et je pense vraiment que la manière dont tout cela est présenté n'est pas correcte. Cela a probablement été influencé par la situation politique que nous traversons, Madrid contre Barcelone."

"Je ne sais pas si cela a été annoncé, mais nous avons vécu cette expérience par le passé, quand nous avons essayé de faire venir les Jeux olympiques 2030 à Madrid, et que ça ne s'est pas fait en raison de fuites et de non-respect des procédures. J'espère que ce n'est pas le cas [pour la F1], car j'adorerais voir une course à Madrid. Mais est-ce le seul projet dont je sois au courant pour que la F1 aille à Madrid ? Non, j'en connais au moins deux autres."

Propos recueillis par Jonathan Noble