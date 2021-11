Fondateur et patron emblématique de l'écurie familiale, Frank Williams est décédé ce dimanche à l'âge de 79 ans. La famille du Britannique a annoncé la triste nouvelle par l'intermédiaire de l'écurie, dont elle n'est plus propriétaire depuis l'an dernier.

"C'est avec une immense tristesse et au nom de la famille Williams que l'équipe confirme le décès de Sir Frank Williams, fondateur et ancien directeur de Williams Racing, à l'âge de 79 ans. Après avoir été admis à l'hôpital vendredi, Sir Frank s'est éteint paisiblement ce matin, entouré de ses proches."

"Aujourd'hui, nous rendons hommage à notre figure de proue adorée et inspirante. Frank nous manquera terriblement. Nous demandons à tous nos amis et collègues de respecter le souhait d'intimité de la famille en cette période."

Né le 16 avril 1942, Frank Williams a fondé dans les années 70, en s'y prenant à deux reprises, l'écurie qui porte encore son nom aujourd'hui. L'équipe qu'il a façonnée est devenue l'un des symboles de la discipline de par sa longévité et ses succès.

En plus de quarante ans de présence en Formule 1, la structure historiquement basée à Grove a accumulé bon nombre de succès. Ce n'est pas la délicate période qu'elle a traversé ces dernières années qui peut faire oublier si vite les neuf titres de Champion du monde des constructeurs, les sept titres de Champion du monde pilotes, les 114 victoires (dont 33 doublés), les 128 pole positions et les 313 podiums... Le tout en 45 saisons et plus de 750 Grands Prix disputés à ce jour.

Victime d'un accident de la route en mars 1986, dans le sud de la France alors qu'il rentrait d'une séance d'essais privés sur le Castellet, Frank Williams était tétraplégique depuis cette date. Malgré cette santé fragile, il n'a pas quitté la tête de l'écurie, jusqu'à ces dernières années, durant lesquelles il a transmis le flambeau à sa fille, Claire.

Les dernières saisons ont été difficiles pour Williams F1, sportivement et économiquement, ce qui a conduit la famille à accepter de la vendre à la fin de l'été 2020. Depuis un an et demi, l'équipe est détenue par le fonds d'investissement Dorilton Capital et les membres de la famille n'ont plus aucun rôle décisionnaire.

"L'équipe Williams Racing est profondément attristée par la disparition de son fondateur, Sir Frank Williams", a réagi Jost Capito, désormais directeur de l'écurie. "Sir Frank était une légende et une icone de notre sport. Sa disparition marque la fin d'une ère pour notre équipe et pour la Formule 1. C'était un véritable pionnier. Malgré l'adversité considérable rencontrée dans sa vie, il a mené notre équipe à 16 titres mondiaux, ce qui en a fait l'une des plus couronnées de succès dans l'Histoire."

"Ses valeurs, parmi lesquelles intégrité, travail d'équipe, féroce désir d'indépendance et détermination, resteront l'éthique fondamentale de l'équipe. C'est son héritage, tout comme le nom de la famille Williams sous lequel nous courrons fièrement. Nos pensées vont à la famille Williams en cette période difficile."

L'écurie Williams figure parmi les trois plus présentes dans l'Histoire de la Formule 1 puisqu'elle a pris part à 781 Grands Prix. Seules Ferrari (1028) et McLaren (900) font mieux.